Discapacidad: diputados aliados de Javier Milei amenazan con quitarle el apoyo en el Congreso

Le pidieron al presidente de la comisión de Presupuesto, "Bertie" Benegas Lynch, que se informen las partidas presupuestarias para garantizar el cumplimiento de la ley. De lo contrario, votarían la prórroga a la emergencia, en tándem con la oposición.

Los aliados de La Libertad Avanza le meten presión al oficialismo luego de acompañarlos en la firma del dictamen de Discapacidad . Amenazan con quitar su apoyo en el recinto si no se informan las partidas presupuestarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

A menos de una semana de que el oficialismo se alzara con el dictamen de mayoría en Discapacidad, un grupo de diputados que acompañaron el despacho salieron a marcarles los puntos a los libertarios.

“Hemos solicitado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que nos informe con urgencia el importe de las partidas presupuestarias necesarias para dar efectivo cumplimiento al proyecto” , explicó el diputado del MID Eduardo Falcone en sus redes sociales, en la que hizo pública la misiva que le hicieron llegar al libertario “Bertie” Benegas Lynch.

El pedido fue hecho por los diputados Falcone y Oscar Zago, del MID, además del misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y el porteño del PRO, Álvaro González.

“Hay que despejar inmediatamente las dudas e incertidumbre de los colectivos que representan a las personas con discapacidad, incorporando las partidas que aseguren las prestaciones incluidas en el dictamen, antes de que se inicien las reuniones informativas para tratar el Presupuesto 2027 ”, continuó Falcone.

Si bien los legisladores de esos espacios expresaron su acompañamiento a la ley –y en algunos casos hasta firmaron el dictamen– lo cierto es que lo hicieron luego de que el oficialismo incorporara buena parte de las propuestas que les hicieron llegar al bloque. Ahora bien, vale recordar que el texto se dictaminó en paralelo a la presentación del Presupuesto 2027, que incluye el polémico capítulo que, a contramano del dictamen, intenta desmantelar lo establecido en la Emergencia en Discapacidad.

#Discapacidad #Presupuesto2027

Teniendo en cuenta la reciente aprobación del dictamen por mayoría sobre discapacidad, que ha receptado todos los aportes pedidos por nuestro espacio político, con los diputados Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, y Álvaro Gonzalez, hemos solicitado al… pic.twitter.com/3Pvfwvsn9H — Eduardo Falcone (@dipfalcone) September 25, 2026

Todavía, el proyecto de la “ley de leyes” no fue tratado en comisión, por lo que sigue en pie. Todo esto pese a que, en las últimas horas, el presidente Javier Milei dijera, en una entrevista con LN+, que se impondría la versión que impulse el Congreso. Como sea, eso se verá cuando se produzca el debate de ese texto. El compromiso de los diputados La Libertad Avanza con los aliados fue que esos artículos serían dados de baja. Pero, en el Congreso rige la premisa de "ver para creer".

Y, el agravante es que el dictamen de comisión oficialista tampoco especifica el costo fiscal que tendría la implementación de la ley en 2027. De allí el pedido de los diputados.

Según pudo saber Ámbito, al menos hasta el cierre de esta edición, Benegas Lynch no había respondido el pedido. En las filas libertarias le restaron importancia al reclamo. Según su versión, las partidas para cumplir con el dictamen ya figuran en el proyecto del Presupuesto 2027. “Lo dijo (el secretario de Hacienda Carlos) Guberman en la reunión de bloque”, explicó un libertario a este medio.

Los diputados le enviaron una nota a Benegas Lynch. Mariano Fuchila

Según explicaron “las partidas para pensiones siempre estuvieron”, mientras que el principal cambio entre el Presupuesto y el dictamen pasa por “cómo se paga” la prestación, lo cual, remarcaron, “es un acuerdo entre privados”. De allí que insistieron con que no hace falta hacer cambios en las partidas presupuestarias estimadas en el proyecto enviado por la Rosada el 15 de septiembre. Así las cosas, aseguraron que van a conversar de este tema con los impulsores del reclamo a Benegas Lynch.

"Tiene que ser taxativo y explícito. Si no, no hay avance", dijo uno de los firmantes de la misiva ante las explicaciones que dan los libertarios.

De no tener una respuesta satisfactoria, estos diputados aseguraron que, el día que el tema se lleve al recinto de la Cámara baja, acompañarán la prórroga a la Emergencia en Discapacidad, que impulsan los bloques de la oposición. De ser así, el oficialismo tendría una derrota más que garantizada.

Como sea, la sesión para votar Discapacidad todavía no fue convocada por lo que los libertarios tienen tiempo para calmar las aguas y sumar adhesiones para asestarse un triunfo. De lo contrario, la oposición se volverá a anotar un triunfo con Discapacidad.