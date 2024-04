Otro gigante de Wall Street pone paños fríos al boom bursátil

La fiebre accionaria con que comenzó el año, encadenando meses de subas desde el tercer cuatrimestre del 2023, sigue alentando el estatus quo de rally entre los inversores. ¿Cuáles son las dudas, según el Bank of América?

Un informe del Bank of America advirtió sobre tres riesgos que enfrentas las bolsas.

Vale recordar que la expresión “ricitos de oro” proviene del popular cuento inglés “Goldilocks and the three bears” y apunta a una situación en la que la economía se encontraría en un punto ideal de crecimiento, ni demasiado fuerte, ni demasiado débil. El escenario sería, en teoría, una economía en pleno empleo, con baja inflación, tasas de interés neutrales y un crecimiento económico ni muy alto como para generar presiones inflacionarias, ni muy bajo como para caer en una recesión.