Otro hito del oro: supera los u$s4.000 por primera vez ante expectativas de más recortes de tasas en EEUU







En lo que va de 2025, el metal precioso, que suele rendir bien en tiempos de incertidumbre y tasas de interés bajas, ya se disparó un 51%.

El oro ya subió más de 50% en lo que va de 2025.

El oro estadounidense superó este martes por primera vez la barrera de los u$s4.000 por onza, impulsado por las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal a finales de este mes y la persistente demanda de refugio debido al actual government shoutdown estadounidense.

En este escenario, los futuros del metal precioso estadounidense para entrega en diciembre suben un 0,7% a u$s4.003,60, tras alcanzar un máximo de u$s4.011,30 por onza. En tanto, el oro al contado subió un 0,5% a u$s3.981,65 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de u$s3.988,59 a comienzos de la sesión.

"Se trata de flujos continuos de refugio seguro derivados en parte del cierre del Gobierno y no hay indicios reales de que vaya a resolverse a corto plazo. Por lo tanto, el oro sigue teniendo una demanda bastante decente", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales de Zaner Metals.

En lo que va de año, el oro, que suele rendir bien en tiempos de incertidumbre y tasas de interés bajas, subió un 51%. El repunte del metal se vio impulsado por un cóctel de factores, como las expectativas de recortes de los tipos por parte de la Reserva Federal, la actual incertidumbre política y económica, las sólidas compras de los bancos centrales, las entradas en los ETF de oro y la debilidad del dólar.

Cierre de gobierno estadounidense por séptimo día El cierre del gobierno estadounidense entró el martes en su séptimo día, con esta medida se pospuso la publicación de indicadores económicos clave, obligando a los inversores a basarse en datos secundarios, no gubernamentales, para calibrar el calendario y el alcance de los recortes de tasas de la Fed.

Los inversores prevén un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de este mes, y un recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre. En tanto, la turbulencia política en Francia y Japón se apoderó de los mercados de divisas y de renta fija por segundo día consecutivo. El Banco Central de China añadió oro a sus reservas en septiembre por undécimo mes consecutivo, según datos del Banco Popular de China. Goldman Sachs elevó el lunes su previsión del precio del oro para diciembre de 2026 desde u$s4.300 a u$s4.900 el barril, citando las fuertes entradas de fondos cotizados (ETF) occidentales y las probables compras de los bancos centrales. Entre otros metales preciosos, la plata al contado baja un 2,2% a u$s47,47 la onza, el platino sube un 0,7% a u$s1.647,10 y el paladio gana un 2,1% a u$s1.377.