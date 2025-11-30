Los principales analistas de Wall Street esperan que el oro salte un 20%

Los ejecutivos de Wall Street indicaron que, en promedio, el oro podría llegar a los u$s5.000 por onza dentro de poco.

Algunos analistas de Wall Street recuerdan que cuando el oro se dispara muy por encima de su media histórica, pueden presentarse correcciones

En 2025, el precio del oro experimentó una fuerte suba impulsada por múltiples factores, y muchos analistas de Wall Street ahora creen que el metal dorado aún tiene margen para crecer . De hecho, podrían sumarse incrementos de alrededor del 20% en 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los principales motores tras esa expectativa alcista es la inflación persistente , las compras continuas de los bancos centrales, el elevado gasto público en EEUU y la creciente incertidumbre sobre el panorama económico mundial.

Para grandes instituciones financieras, los pronósticos son ambiciosos. Bank of America estima que el oro podría alcanzar los u$s5.000 por onza , lo que representaría un alza de casi 20%.

Goldman Sachs , por su parte, augura hasta u$s4.900 la onza debido a una combinación de demanda privada y depreciación potencial del dólar. En tanto, Deutsche Bank es algo más cauteloso, pero incluso en su escenario conservador apunta a un techo cercano a u$s4.950 .

Estas visiones optimistas se apoyan en una serie de “vientos de cola” estructurales . Por un lado, muchos inversores están buscando refugio en activos no vinculados a divisas fiduciarias. Por otro, la demanda de oro, tanto por parte de inversores privados como de bancos centrales, se mantiene sólida.

Lingotes de oro.webp Los ejecutivos de Wall Street indicaron que, en promedio, el oro podría llegar a los u$s5.000 por onza dentro de poco.

Además, la coyuntura global, con tensiones geopolíticas, riesgo de recesión en economías desarrolladas y expectativas de bajas tasas de interés, favorece al oro como activo refugio.

Los riesgos persisten

En este marco, desde HSBC explicaron: "Es probable que persistan cambios sísmicos y posiblemente permanentes en el panorama geopolítico, combinados con formas más virulentas de nacionalismo, incluido el nacionalismo económico, en forma de aranceles, riesgo geopolítico, turbulencias en los mercados financieros y preguntas sobre la independencia de la Reserva Federal y la política monetaria".

Lógicamente, este panorama alcista no está exento de riesgos. Algunos analistas de Wall Street recuerdan que cuando el oro se dispara muy por encima de su media histórica, pueden presentarse correcciones, especialmente si se da una recuperación del dólar, una mejora económica global o un retiro simultáneo de flujos de inversión hacia activos más riesgosos.

"En términos más generales, los administradores de reservas podrían reducir su ritmo de compra, y los aumentos dramáticos en los precios reales del oro a menudo son seguidos por correcciones significativas", dijeron desde el Deutsche Bank.