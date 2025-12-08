Javier Milei recibió en Olivos al premio Nobel Robert C. Merton + Seguir en









El Presidente mantuvo un encuentro en Olivos con el reconocido economista estadounidense, referente mundial de las finanzas modernas. En abril ya habían mostrado un acercamiento.

El prestigio internacional de Merton se consolidó con la obtención del Nobel en 1997

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes un encuentro en la Quinta de Olivos con el economista estadounidense Robert C. Merton, reconocido a nivel mundial por sus aportes a la teoría financiera y ganador del Premio Nobel de Economía en 1997, compartido con Myron Scholes.

En abril, Merton invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a brindar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.

G7qeqhgWsAA9LwH La foto oficial del encuentro “Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización”, escribió Milei en sus redes en ese entonces, acompañando una captura de pantalla de la conversación con su funcionario.

¿Quién es Robert C. Merton? Nacido el 31 de julio de 1944 en Nueva York, Merton es hijo del sociólogo Robert K. Merton, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su trayectoria académica lo llevó a convertirse en una referencia mundial en economía financiera, impulsando la aplicación del cálculo estocástico y del control óptimo en la formulación de modelos para la toma de decisiones en los mercados.

Junto a Fisher Black y Myron Scholes, desarrolló el célebre modelo Black-Scholes, una herramienta que revolucionó la valuación de opciones financieras y permitió la expansión global de los derivados. Sus aportes matemáticos dieron un salto en la precisión con la que los mercados pueden estimar precios, riesgos y comportamientos futuros.

El prestigio internacional de Merton se consolidó con la obtención del Nobel en 1997, por “elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados”. Más tarde, tanto él como Scholes se vincularon al fondo Long Term Capital Management (LTCM), que en 1998 sufrió una pérdida multimillonaria que obligó a un rescate coordinado por los bancos más importantes de Wall Street antes de su cierre definitivo.

