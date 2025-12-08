Donald Trump alertó por concentración en el mercado tras la compra de Netflix a Warner Bros + Seguir en









El presidente estadounidense señaló que el acuerdo será evaluado por el gobierno federal y podría enfrentar objeciones por la elevada cuota de mercado.

El mandatario señaló que el dueño de Netflix es "una gran persona".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el acuerdo alcanzado por Netflix para comprar Warner Bros. Discovery “podría representar un problema” debido a la dimensión que alcanzaría la cuota de mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, valuada en u$s82.700 millones, colocaría bajo una misma propiedad a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo y sumaría a Netflix la división cinematográfica y televisiva de Warner Bros. Discovery, que incluye HBO, el estudio DC y el universo de “Harry Potter”. La operación, por tanto, tendría un impacto directo en la estructura de la industria del entretenimiento.

Trump habló del tema mientras caminaba por la alfombra roja en los Kennedy Center Honors, donde respondió preguntas sobre el acuerdo y sobre otros asuntos de actualidad. Según explicó, el gobierno federal tendrá que analizar si corresponde aprobar la fusión. “No hay duda al respecto”, afirmó el mandatario republicano, dejando entrever que la Casa Blanca intervendrá en la decisión final.

El presidente destacó el trabajo de Netflix y elogió a su director ejecutivo, Ted Sarandos, a quien describió como “un hombre fantástico”. Trump recordó que se reunió con él en la Oficina Oval la semana anterior al anuncio del acuerdo, concretado el 5 de diciembre. “Tengo mucho respeto por él. Han hecho un trabajo fenomenal”, sostuvo.

NETFLIX WARNER La compra se concretó el 5 de diciembre Donald Trump aseguró que habrá una revisión de la compra Sin embargo, Trump subrayó que el tamaño que alcanzaría Netflix tras incorporar Warner Bros. Discovery merece un análisis profundo. “Es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa”, aseguró. Al ser consultado sobre si debería permitirse a Netflix comprar al gigante responsable de las cintas de ‘Harry Potter’ y del servicio HBO Max, el presidente respondió: “Bueno, esa es la pregunta”.

Trump remarcó que el volumen de mercado resultante es uno de los puntos más sensibles del expediente: “Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros., ya saben, esa cuota sube mucho, así que, no lo sé”, expresó. “También estaré involucrado en esa decisión. Pero tienen una cuota de mercado muy grande”. El mandatario señaló que Sarandos no ofreció garantías especiales respecto a cómo operaría la empresa si la fusión fuera aprobada, aunque insistió en su valoración personal y profesional del ejecutivo, a quien considera “una gran persona”. Además señaló que el CEO de Netflix “ha hecho uno de los mejores trabajos en la historia del cine y otras cosas”. Aun con esos elogios, Trump reiteró que la expansión de Netflix tras la adquisición de Warner Bros. Discovery sería un tema a debatir. “No hay duda al respecto. Podría ser un problema”, afirmó, dejando claro que la operación deberá superar una evaluación regulatoria detallada antes de recibir luz verde.