La NASA detectó un fenómeno cósmico extremo que podría tener consecuencias para la Tierra + Agregar ámbito en









Los astrónomos estiman que el estallido de T Coronae Borealis podría producirse antes de 2030 y generar un intenso resplandor visible a simple vista.

El sistema estelar T Coronae Borealis podría protagonizar una explosión antes de 2030, un fenómeno que iluminaría el cielo nocturno y sería visible desde la Tierra sin representar un riesgo para nuestro planeta.

Una explosión estelar de gran magnitud podría producirse en el sistema T Coronae Borealis y los astrónomos mantienen la atención puesta en este fenómeno, aunque todavía no pueden establecer una fecha precisa. Según las estimaciones de la NASA, el evento podría ocurrir antes de 2030 y permitiría observar desde la Tierra un brillo excepcional en el cielo nocturno. Pese a su magnitud, los especialistas aclararon que no representa un peligro para el planeta.

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El fenómeno tendrá lugar en un sistema formado por dos estrellas que interactúan entre sí: una enana blanca y una gigante roja. La primera absorbe parte del material gaseoso de su compañera y lo acumula en su superficie. Cuando la presión y la temperatura alcanzan determinados niveles, se produce una reacción que provoca una expulsión violenta de materia y genera una explosión conocida como nova.

Este proceso se repite aproximadamente cada 80 años. La última vez que los científicos registraron un episodio de estas características en T Coronae Borealis fue en 1946. Por ese motivo, los investigadores consideran que el sistema se encuentra cerca de completar un nuevo ciclo.

La explosión estelar no representa una amenaza para la Tierra debido a la enorme distancia que separa a nuestro planeta del sistema T Coronae Borealis. Cuándo ocurrirá la explosión estelar y qué riesgo representa para la Tierra Uno de los principales inconvenientes es determinar cuándo ocurrirá exactamente. Bradley Schaefer, especialista del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Luisiana, explicó que existe una alta certeza sobre la posibilidad de que se produzca el estallido, pero todavía faltan datos para calcular el momento preciso. La dificultad está en medir cuánto material transfiere la gigante roja a su compañera, ya que su intenso brillo complica las observaciones.

Elizabeth Hays, responsable del Laboratorio de Física de Astropartículas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, señaló que le resultaría sorprendente que el fenómeno no ocurriera antes de 2030. Sin embargo, los especialistas no pueden establecer una fecha definitiva porque el comportamiento de las estrellas no permite anticipar con exactitud cuándo se alcanzarán las condiciones necesarias para la explosión.

En cuanto a sus efectos, los científicos descartaron que exista una amenaza directa para la Tierra. La enorme distancia que separa al sistema de nuestro planeta hará que el acontecimiento pueda observarse como un nuevo punto brillante en el cielo, sin consecuencias para la seguridad de la población. Cuando se produzca la explosión, T Coronae Borealis aumentará notablemente su luminosidad. Su brillo podría alcanzar una intensidad similar a la de la Estrella Polar y permanecer visible a simple vista durante varios días. Después, comenzará a disminuir, aunque las emisiones de rayos X y ondas de radio podrán seguir siendo estudiadas durante mucho más tiempo. El fenómeno podrá observarse en las cercanías de la constelación Corona Borealis y representa una oportunidad excepcional para la astronomía. Los investigadores esperan aprovecharlo para estudiar cómo funcionan estos sistemas de dos estrellas y comprender mejor los procesos que provocan las novas.

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