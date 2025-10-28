SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025

Plazo fijo: tras las elecciones, las tasas se desplomaron y sólo los bancos digitales ofrecen mejores rendimientos

Las tasas de los plazos fijos bajaron hasta 12 puntos tras las legislativas, en un mercado que apuesta a mayor estabilidad.

En este contexto de euforia bursátil, los ahorristas enfrentaron una caída generalizada en los rendimientos de los plazos fijos tradicionales. Las tasas nominales anuales (TNA) se redujeron entre 1 y 12 puntos porcentuales, según la entidad, reflejando la menor presión cambiaria y un clima de mayor optimismo financiero.

Plazo fijo: los rendimientos actualizados, banco por banco

De acuerdo con el listado oficial del BCRA, así quedaron las principales tasas de los depósitos a 30 días para un monto de $1 millón:

  • Banco Nación Argentina: 44% TNA

  • Banco Santander Argentina: 32% TNA

  • Banco Galicia y Buenos Aires: 37% TNA

  • Banco Provincia de Buenos Aires: 39% TNA

  • BBVA Argentina: 40% TNA

  • Banco Macro: 42% TNA

  • Banco Credicoop: 39% TNA

  • ICBC Argentina: 40,8% TNA

  • Banco Ciudad: 38% TNA

  • Banco Bica: 53% TNA

  • Banco CMF: 54% TNA

  • Banco Comafi: 43% TNA

  • Banco de Comercio: 44% TNA

  • Banco de Córdoba: 46% TNA

  • Banco del Sol: 48% TNA

  • Banco Meridian: 52% TNA

  • Banco Voii (banca digital): 54% TNA

  • Crédito Regional Compañía Financiera: 52% TNA

  • Reba Compañía Financiera: 50% TNA

Los mayores rendimientos continúan en manos de bancos digitales y entidades regionales, como Voii, CMF y Meridian, que siguen ofreciendo tasas por encima del 50%. En cambio, entre los bancos privados de primera línea, ninguno supera actualmente el 44%.

El ajuste a la baja en los rendimientos responde al nuevo escenario financiero tras los comicios. Los analistas destacan que la victoria oficialista redujo la demanda de cobertura cambiaria y bajó la expectativa de devaluación, normalizando el mercado de cambios.

