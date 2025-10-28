Plazo fijo: tras las elecciones, las tasas se desplomaron y sólo los bancos digitales ofrecen mejores rendimientos







Las tasas de los plazos fijos bajaron hasta 12 puntos tras las legislativas, en un mercado que apuesta a mayor estabilidad.

Los plazos fijos se acomodaron tras los resultados electorales. Ámbito

La jornada financiera amplió los efectos de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas. Las tasas de plazo fijo que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) marcaron una tendencia bajista, mientras el mercado accionario vivió una rueda de euforia, con subas superiores al 20% en la Bolsa porteña y de hasta el 50% en los ADR de empresas argentinas en Nueva York.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto de euforia bursátil, los ahorristas enfrentaron una caída generalizada en los rendimientos de los plazos fijos tradicionales. Las tasas nominales anuales (TNA) se redujeron entre 1 y 12 puntos porcentuales, según la entidad, reflejando la menor presión cambiaria y un clima de mayor optimismo financiero.

Plazo fijo: los rendimientos actualizados, banco por banco De acuerdo con el listado oficial del BCRA, así quedaron las principales tasas de los depósitos a 30 días para un monto de $1 millón:

Banco Nación Argentina: 44% TNA

Banco Santander Argentina: 32% TNA

Banco Galicia y Buenos Aires: 37% TNA

Banco Provincia de Buenos Aires: 39% TNA

BBVA Argentina: 40% TNA

Banco Macro: 42% TNA

Banco Credicoop: 39% TNA

ICBC Argentina: 40,8% TNA

Banco Ciudad: 38% TNA

Banco Bica: 53% TNA

Banco CMF: 54% TNA

Banco Comafi: 43% TNA

Banco de Comercio: 44% TNA

Banco de Córdoba: 46% TNA

Banco del Sol: 48% TNA

Banco Meridian: 52% TNA

Banco Voii (banca digital): 54% TNA

Crédito Regional Compañía Financiera: 52% TNA

Reba Compañía Financiera: 50% TNA BCRA Banco Central El BCRA confirmó las nuevas tasas de los plazos fijos que ofrecen los bancos Mariano Fuchila Los mayores rendimientos continúan en manos de bancos digitales y entidades regionales, como Voii, CMF y Meridian, que siguen ofreciendo tasas por encima del 50%. En cambio, entre los bancos privados de primera línea, ninguno supera actualmente el 44%.

El ajuste a la baja en los rendimientos responde al nuevo escenario financiero tras los comicios. Los analistas destacan que la victoria oficialista redujo la demanda de cobertura cambiaria y bajó la expectativa de devaluación, normalizando el mercado de cambios.