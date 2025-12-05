Plazo fijo: cuánto gano si deposito hoy $550.000 a 30, 60 y 90 días + Seguir en









Los principales bancos volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos y muestran retornos negativos en diciembre 2025.

El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar presencial o desde el home banking, con mayores beneficios para quienes eligen los canales digitales. Depositphotos

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos este fin de año. En diciembre 2025, las entidades bancarias volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos y continúan con los retornos negativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto de manera presencial en las sucursales, como de forma electrónica a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $550.000 en 30, 60 y 90 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA).

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $550.000 a 30,60 y 90 días De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $550.000 a 30, 60 o 90 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación:

30 días Sucursal: al realizar el depósito en una oficina del banco, la TNA es de 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 22,54% . Con esas condiciones, los intereses generados en un mes ascienden a $9.267,12 , lo que lleva el capital inicial a un total de $559.267,12 .

Electrónico: en el canal digital, las condiciones mejoran. La TNA sube al 24,50% y la TEA al 27,45%, generando $11.075,34 en intereses y alcanzando así un monto final de $561.075,34. 60 días De manera presencial: con una TNA de 20,50% y una TEA del 22,34% , los intereses generados al cabo de dos meses son de $18.534,25 . De esta forma, el monto total asciende a $568.534,25 .

Online: quienes operan de forma electrónica obtienen mejores resultados: con una TNA de 24,50% y una TEA de 27,15%, el rendimiento llega a $22.150,68 en intereses, alcanzando un capital final de $572.150,68. 90 días Sucursal: en este plazo, las condiciones se mantienen en 19,50% de TNA y 20,98% de TEA. Esto genera $26.445,21 de intereses en tres meses, con un total de $576.445,21 al finalizar el período.

Electrónico: nuevamente, el canal digital ofrece una diferencia significativa: con una TNA del 23,50% y una TEA del 25,66%, los intereses obtenidos son de $31.869,86, alcanzando un total de $581.869,86 al vencimiento. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes acceder a mejores ganancias por el mismo capital invertido.