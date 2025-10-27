Vuela el plazo fijo: cuánto tengo de interés si deposito $350.000 a 30 días







Conocé cómo se encuentran las tasas de interés actualmente y cuánto se ganará al introducir dicho monto en el Banco Nación.

Los plazos fijos son de las herramientas más utilizadas y seguras para ahorrar dinero. Depositphotos

A raíz de las Elecciones Legislativas, las tasas de interés de los plazos fijos se vieron directamente afectadas. La mayoría de ellas se encuentran estables entre el 30% y el 34%, lo que los convierten en una herramienta especialmente beneficiosa para aquellos ahorristas que buscan preservar su dinero.

El Banco Nación es una de las opciones más elegidas por los usuarios para establecer plazos fijos, gracias a sus altas tasas. Esta entidad financiera ofrece un simulador online en el que pueden calcular los intereses que podrán ganar con distintos plazos y montos, por lo que te mostramos cuáles serán las ganancias al depositar $350.000 en 30 días.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cuánto gano si invierto $350.000 a 30 días Las tasas de interés en los plazos fijos de sucursales o encontrados en el homebanking o en la app del BNA, tienen valores distintos. El objetivo de ello es impulsar la inversión digital, lo que ayuda a que los usuarios puedan adaptar sus depósitos a sus necesidades.

En el caso de los plazos fijos presenciales, al depositar $350.000 a 30 días, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 34%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 39,84%. Esto implica que se ganarán un total de $9.780,82 en intereses, y el monto invertido equivaldrá a $359.780,82 una vez finalizado el plazo.

Por otro lado, en el caso de los plazos fijos electrónicos, la TNA equivale al 44%, mientras que la TEA alcanza el 54,07%. De esta manera, los intereses al final del período serán de $12.657,53, lo que implica que el monto final de la inversión será de $362.657,53. Esto demuestra que los depósitos en homebanking son más beneficiosos para el usuario.