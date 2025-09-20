Por su intervención monetaria, el Gobierno de Javier Milei se metió en el ranking histórico de mayores ventas del Banco Central







La autoridad monetaria vendió u$s678 millones este viernes. La pasada gestión de Luis Caputo está involucrada en el ranking.

bcra banco central dolar reservas

La inestabilidad cambiaria empujó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a intervenir con la venta de u$s678 millones en la jornada del viernes, la décima cifra más elevada desde el 2003. Ese es el marco que antecede al viaje que hará Javier Milei a los Estados Unidos, en donde se encontrará paralelamente con Donald Trump y Kristalina Georgieva, luego de insinuar que tienen un acuerdo avanzado con el Tesoro norteamericano.

El movimiento de la jornada ocurre luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegure que la autoridad monetaria va a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda" ya que "hay suficientes dólares para todos". En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s148 millones en la jornada y u$s1.050 millones en la semana. La baja semanal responde fundamentalmente a los pagos de deuda, aunque también se le sumaron las ventas que el BCRA realizó el miércoles y el jueves para contener el precio del mayorista en el techo de la banda. Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR, para los plazos fijos mayoristas, subió por segunda jornada consecutiva, desde el 45,13% hasta el 46,38% (desde el 55,67% al 57,55% en términos efectivos).

caputo bausili dolares.jpg El ministro Luis Caputo y el director del BCRA, Santiago Bausili.

Ranking histórico de intervenciones del BCRA Con el movimiento de u$s678 millones, el Gobierno de Javier Milei se metió por primera vez en el ranking de las mayores intervenciones de ventas del Banco Central de las últimas dos décadas, ubicándose en el décimo lugar, del que quedó desplazado el movimiento de u$s645 millones que ejecutó Alejandro Vanoli -por entonces, titular del BCRA- el 1° de octubre del 2015, en la previa de las elecciones generales para Presidente.

Sin embargo, el ranking incluye a actuales altos funcionarios del Gobierno Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación, ocupa los puestos 1, 2, 3, 5, 7 y 8 por sus intervenciones entre abril y junio del 2018, cuando comandaba el BCRA y el ministerio de Economía estaba titularizado por Nicolás Dujovne. En esas seis jornadas a lo largo de tres meses, Sturzenegger vendió u$s6.288 millones, conservando el récord registrado el 25 de abril, con u$s1.472 millones. Además, también se encuentra en el ranking el actual ministro Luis Caputo, quien reemplazó precisamente a Sturzenegger en junio del 2018. También compartiendo gestión con Dujovne, Caputo ocupa el cuarto lugar por la venta de u$s981 millones el 15 de agosto del 2018. Los dos puestos restantes (6° y 9°) quedaron en manos de otro director del BCRA del macrismo, Guido Sandleris. Ya bajo la tutela del ministro Hernán Lacunza, Sandleris vendió u$s691 millones el 24 de octubre del 2019 y u$s812 millones el día siguiente, el jueves y viernes previo a las elecciones presidenciales-