Préstamos al sector privado crecieron 50% anual en septiembre

Los préstamos a través de tarjetas de crédito, que representaron casi el 30% del total, registraron una suba del 3,5% mensual, del 16,3% trimestral y del 64,7% interanual. Si bien las cifras se desaceleraron respecto de los meses previos, los niveles se mantuvieron por encima de los indicadores de inflación.

“La paulatina reapertura de las actividades que tradicionalmente más utilizan como forma de pago a las tarjetas, marca un sostenido crecimiento de los saldos, aunque en un nivel más bajo que los meses precedentes. También influye como causa de esta desaceleración la imposición de ciertas restricciones para el uso del programa Ahora 12 en artículos importados”, sostuvo Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Paralelamente, las líneas de créditos comerciales, que concentraron la mayor parte de los préstamos, exhibieron un aumento nominal del 1,7% respecto del saldo que se observó el mes pasado, perdiendo velocidad respecto de meses anteriores, pero mostrando un salto del 94,3% en el último año.

“Todavía no se observa la repercusión de los anuncios de nuevas líneas crediticias de fomento para Pymes tendientes a recomponer su capital de trabajo y la de facilitar las inversiones productivas”, añadió Barbero.

Por su parte, la línea de préstamos personales creció 2,2% mensual, hilando su tercera suba consecutiva, por lo cual el incremento trimestral fue del 4%. “Podemos afirmar que estamos ante un cambio de la tendencia bajista que ha dominado todo el año anterior y se comienzan a recuperar los saldos gracias a las ofertas de mayores plazos y menores tasas que están efectuando los Bancos a sus clientes mejor calificados, por el lado de la demanda persiste cierta desconfianza sobre la situación económica futura, lo cual restringe las solicitudes de nuevos endeudamientos”, aseguró Barbero.

Por último, de manera similar a lo que viene ocurriendo en el último año, los créditos hipotecarios no registraron significativas variaciones. “Con estas condiciones de alta volatilidad financiera, no se vislumbra ninguna alternativa de relanzamiento de la actividad hipotecaria, excepto aquellos créditos del plan Procrear que se otorgan con fondos fuera del sistema bancario”, explicaron desde First Capital Group.