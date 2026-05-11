Lamine Yamal apareció con una bandera de Palestina en los festejos de Barcelona campeón de La Liga + Seguir en









Las imágenes del extremo de 18 años ondeando la bandera arriba del micro junto al resto del plantel se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Lamine Yamal apareció con una bandera de Palestina en los festejos de Barcelona campeón de La Liga.

El Barcelona está de festejo tras consagrarse campeón de La Liga de España, luego de vencer 2-0 al Real Madrid y quedarse con el clásico. En medio de los festejos sobre el micro este lunes, todas las miradas se posaron en Lamine Yamal, quien se mostró con una bandera de Palestina.

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Las imágenes del extremo de 18 años, figura del equipo dirigido por Hansi Flick en la actual temporada, ondeando la bandera palestina arriba del micro junto al resto del plantel se viralizaron rápidamente en redes sociales y el momento se convirtió en uno de los más comentados del desfile del equipo por las calles de la ciudad.

Embed | Lamine Yamal celebra el título del Barcelona con la bandera de Palestina. pic.twitter.com/TzFf4jLhBm — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 11, 2026 La tradicional rúa en micro descapotable es una de las celebraciones más emblemáticas del fútbol español y representa un vínculo directo entre los equipos y sus hinchas. Tras la obtención de un título, los jugadores recorren las principales calles de ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla para exhibir los trofeos, cantar y festejar junto a miles de fanáticos, en una jornada que transforma a la ciudad en una verdadera fiesta popular.

Barcelona se consagró campeón de La Liga tras ganarle 2-0 al Real Madrid Barcelona se quedó con el clásico ante Real Madrid el domingo tras ganarle 2 a 0 en el Camp Nou y se consagró campéon de La Liga de España con tres fechas de anticipación.

En una jornada histórica, el conjunto culé dominó con autoridad a su máximo rival y celebró un nuevo título frente a su gente. La victoria tuvo un valor especial: fue la primera vez que el Barcelona logra coronarse campeón de Liga derrotando al Madrid. barcelona-campeon Barcelona se quedó con el clásico ante Real Madrid el domingo tras ganarle 2 a 0 en el Camp Nou. El primer gol llegó de la mano de Marcus Rashford a los 9 minutos del primer tiempo. El delantero inglés abrió el marcador con un verdadero golazo de tiro libre para desatar la locura en el Camp Nou y se convirtió en una de las grandes figuras de la noche, resultando determinante en ataque durante gran parte del encuentro. Al equipo de Hansi Flick le alcanzaron menos de 20 minutos para encaminar una victoria que valía mucho más que tres puntos. A los 18, tras una excelente jugada colectiva, Ferrán Torres amplió la diferencia y selló el 2-0 definitivo para el Barcelona, que terminó desatando el festejo de sus hinchas por un nuevo campeonato local.