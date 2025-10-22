3 disfraces de Halloween para los más chicos que podes hacer con materiales reciclados

Llega una de las fechas más emocionantes para los que les gusta disfrazarse y te traemos 3 ideas brillantes para que se vistan los más chicos de la casa.

El reciclaje se volvió un pilar fundamental de la actualidad y la mayoría tiende a guardar materiales para sus momentos de creatividad. Los objetos que se pueden diseñar y crear con elementos reciclados pueden resultar muy útiles y representan un respiro para el bolsillo.

Halloween se acerca y los que aman disfrazarse ya están pensando en qué ponerse. Con la suba de precios, les acercamos tres ideas de disfraces fáciles, rápidas y con elementos reciclados para que puedan disfrazar a los niños y niñas de la casa este año. Desde ideas con cartón y botellas hasta el uso de bolsas.

Si tu hijo sueña con viajar al espacio, este disfraz de astronauta reciclado es ideal y muy fácil de hacer. Solo necesitás ropa gris o blanca como base y una caja de zapatos forrada con papel aluminio para simular el traje espacial. Con tapas de frascos o latas pequeñas podés crear botones y decoraciones que funcionen como el panel de control del traje.

Para completar el look, agregá una manguera de plástico flexible o papel enrollado a modo de tubo de oxígeno, y si querés hacerlo más divertido, usá papel rojo, naranja y amarillo para simular fuego saliendo del propulsor. Es una opción económica, creativa y perfecta para fomentar la imaginación de los más chicos.

Cómo hacer un disfraz de robot casero

El disfraz de robot es otro clásico que nunca falla en Halloween. Solo necesitás dos cajas de cartón: una grande para el cuerpo y otra más pequeña para la cabeza. Podes pintarlas con colores metálicos como plata o dorado para dar ese efecto de metal brillante. En la caja del torso, hacé agujeros para los brazos, y en la de la cabeza, abrí espacio para los ojos o el rostro.

Agregá detalles con papel de colores metálicos, tapas o botones viejos para simular paneles y luces. Si querés darle un toque extra, pintá el rostro de color plateado o sumá unos lentes grandes para que parezca un auténtico androide. Es un disfraz divertido, económico y totalmente ecológico.

Disfraz halloween

‍Disfraz de bruja reciclado: clásico y fácil de hacer

El disfraz de bruja es un favorito de todos los tiempos, y hacerlo con materiales reciclados es más simple de lo que parece. Usá ropa negra, una camiseta de manga larga y una falda o pantalón y sumá una bolsa o tela negra cortada en tiras para crear volumen en la falda o en las mangas. También podés usar tul negro reciclado para un efecto más dramático.

Para el sombrero, bastará con cartón o plástico reciclado, decorado con tela o tul oscuro. Y si tenés una escoba vieja, será el complemento perfecto. Este disfraz no solo es clásico, sino que también enseña a los chicos el valor de reutilizar materiales y poner creatividad antes que consumo.