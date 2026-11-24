Economía anunció la oferta de títulos para la licitación de deuda de este jueves e incluyó dos instrumentos con vencimiento en 2028, en un contexto en el que la creciente incertidumbre política y financiera concentra la demanda del mercado en el corto plazo.

Luego de confirmarse que la economía atravesó una recesión técnica entre el segundo y el tercer trimestre del año y que el riesgo país saltó por encima de los 1.100 puntos, el Tesoro saldrá este jueves a testear el ánimo del mercado respecto del largo plazo.

Para el cierre de noviembre tiene que conseguir refinanciamiento para vencimientos por $25,4 billones. De ellos, según datos de Dhalmore Capital , $14,9 billones corresponden a una Lecap; $7,2 billones, a una Lecer; $2,95 billones, a una dólar linked, y $250.000 millones, a un Bote.

Para ello, el Gobierno pone a disposición los siguientes títulos en el marco del llamado a licitación de este jueves:

31/5/27 (TZXY7)

30/6/28 (TZX28)

TAMAR:

- 10/5/27 (nuevo)

TAMAR/DL:

- 31/1/28 (TMVE8)

DL:

12/3/27 (nuevo)

10/5/27 (D10Y7)

Si bien la oferta está concentrada en títulos que vencen antes de las elecciones del año próximo, se incluyen dos opciones más largas: un título ajustable por inflación al 30 de junio de 2028 y un título dual entre la tasa mayorista y el dólar oficial al 31 de enero de 2028.

Entre diciembre de 2025 y julio de este año, la Secretaría de Finanzas propuso bonos y letras de largo plazo en todos los llamados. En promedio, el 28% de las colocaciones superó el umbral electoral, con un pico del 74% en el llamado del 10 de junio. Entre marzo y julio, el 42% de las nuevas colocaciones fue de largo plazo.

Pero el mercado se cerró en agosto y septiembre. En cuatro llamados se realizaron operaciones de corto plazo. Luego se reabrió en octubre y noviembre, con un promedio del 32% de colocaciones de largo plazo, aunque con resultados muy dispares. El 14 de octubre logró colocar el 59%; luego, esa proporción cayó al 31% el 28 de octubre y, en el primer llamado de noviembre, apenas alcanzó el 5%.

Algunos analistas consideran que el Gobierno debería ir evitando en los siguientes llamados las colocaciones cortas, para no encontrarse con un efecto "muralla" de vencimientos.



En ese sentido, Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital, advirtió a Ámbito que a mediados de diciembre vencen otros $36,7 billones, en un contexto en el que la cercanía del cierre del año podría reducir el apetito por riesgo y dificultar una nueva licitación de gran tamaño. “El colchón del Tesoro es acotado. Sus depósitos en pesos en el BCRA cayeron desde $10,3 billones a comienzos de noviembre hasta $5 billones, un monto equivalente a apenas el 20% de los vencimientos”, señaló.

Por otra parte, ante el deterioro de la curva de tasa fija en las últimas ruedas, Chodos consideró que el Tesoro probablemente deba convalidar tasas más elevadas para colocar la nueva Lecap con vencimiento en julio de 2027. A su vez, destacó que el Bonar AO29 volvió a quedar fuera del menú en medio de la fuerte presión sobre los bonos en dólares. Su rendimiento en el mercado secundario alcanzó el 23,3% nominal anual, mientras que todavía restan emitir u$s774 millones para completar los u$s2.000 millones previstos.

No obstante, la demanda del mercado hoy está concentrada en los tramos cortos de la curva en pesos, ante la creciente desconfianza que generan el entorno político local y el financiero en general de cara al año entrante.