Récord histórico de dividendos: las empresas argentinas pagaron u$s1.419 millones en 2025

El monto distribuido fue el más alto de los últimos seis años y creció 14,4% interanual. GGAL y BYMA se ubicaron como las empresas con mayor pago de dividendos. Cuáles fueron los motivos.

Las empresas argentinas que cotizan en BYMA —Bolsas y Mercados Argentinos— distribuyeron durante 2025 el equivalente a u$s 1.419 millones en dividendos , el monto más elevado de los últimos seis años y un nuevo récord para el período 2020–2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cifra surge del Informe de Dividendos de Acciones elaborado por BYMA y representa un crecimiento interanual del 14,4% frente a 2024, además de casi quintuplicar los niveles registrados en 2020. El relevamiento incluye exclusivamente a empresas domésticas listadas localmente —excluye CEDEARs— y expresa los montos en dólares MEP (Índice Dólar BYMA) al momento de cada pago, para garantizar la comparabilidad.

Dentro del ranking de compañías que más dividendos distribuyeron en 2025, BYMA se ubicó como la segunda empresa con mayor monto pagado , consolidando su rol como uno de los principales actores del mercado de capitales local no solo como infraestructura, sino también como generador de valor para sus accionistas.

“El récord de dividendos de 2025 refleja una mayor solidez financiera de las empresas y un mercado que vuelve a convertir resultados en retornos concretos para los inversores. Que BYMA se ubique segunda en el ranking de empresas que más distribuyen dividendos reafirma nuestro compromiso con la creación de valor y con un mercado de capitales cada vez más fuerte y transparente”, afirmó Alejandro Berney, IRO de BYMA.

El informe muestra una recuperación sostenida en la política de dividendos de las compañías argentinas. Tras un piso de u$s1 52 millones en 2021 , el monto distribuido creció de manera progresiva: u$s489 millones en 2022, u$s513 millones en 2023, u$s1.240 millones en 2024 y finalmente u$s1.419 millones en 2025.

El monto anual de dividendos medido en dólares se multiplicó por casi cinco veces entre 2020 y 2025. Este recorrido evidencia una tanto la recuperación de la rentabilidad empresarial como una mayor disposición a distribuir ganancias para los accionistas.

Cuáles fueron los sectores de las empresas que más distribuyeron dividendos

Servicios Financieros concentra el mayor flujo de dividendos con u$s740,8 millones, aunque registra una caída del 17% interanual. A lo largo del período analizado, este sector (que incluye bancos, BYMA y otras entidades financieras) ha sido consistentemente el principal aportante. En 2024 explicaba aproximadamente el 70% del total; en 2025 su participación relativa disminuyó, pero sigue representando más de la mitad de todos los dividendos en efectivo del mercado.

Servicios Públicos: Emergió como el segundo sector más relevante en 2025 con u$s266,3 millones (+518% interanual), impulsado principalmente por TRAN, GBAN, DGCE y ECOG. Este crecimiento refleja la recuperación tarifaria y la normalización del sector.

Consumo Básico: Distribuyó u$s246,5 millones (+61% interanual), liderado por MOLA, MOLI y CRES, consolidándose como el tercer sector en importancia. Bienes Raíces: Aportó u$s138,7 millones (+6% interanual), con IRSA como principal protagonista.

Otros sectores: Del sector Energía, COME fue la única compañía que pagó dividendos en efectivo en 2025 (u$s1,9 millones). Comunicaciones volvió a distribuir dividendos (en especie) en 2025, impulsado por CVH. Materiales registró un crecimiento del 427% interanual, aunque desde una base muy baja (u$s5,1 millones).