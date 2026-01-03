El mercado de capitales consolida su expansión: ya hay casi 11 millones de personas que invierten

El año pasado hubo una transformación profunda. BYMA y A3 avanzaron en la ampliación de productos, en un escenario que se prepara para la integración de la Argentina a los mercados globales.

El mercado de capitales argentino atravesó en 2025 uno de los procesos de transformación más relevantes de los últimos años, impulsado por un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, flexibilización del cepo cambiario y una sociedad cada vez más informada sobre instrumentos financieros. Este contexto favoreció la ampliación de la base de inversores y el crecimiento del financiamiento corporativo , en paralelo con una profunda modernización tecnológica del sistema.

Al cierre de septiembre —último dato disponible— se alcanzaron 24,7 millones de cuentas comitentes abiertas , un incremento del 40% respecto de fines de 2024 , que equivale a 10,9 millones de personas que invierten activamente . El crecimiento estuvo acompañado por un aumento sostenido en los volúmenes operados y una mayor profundidad del ecosistema financiero local.

El financiamiento corporativo fue uno de los grandes protagonistas del año. Durante los primeros nueve meses de 2025 se concretaron 242 emisiones de Obligaciones Negociables por casi u$s11.600 millones , junto con 96 Fideicomisos Financieros por más de u$s1.500 millones . A esto se sumó una intensa actividad en instrumentos de financiamiento para pymes: entre enero y octubre, las operaciones con cheques, facturas y pagarés superaron los u$s10.300 millones .

Desde el plano operativo, Bolsas y Mercados Argentinos avanzó de manera decisiva en su proceso de modernización tecnológica. La entidad alcanzó una capacidad de procesamiento de hasta 5 millones de transacciones , incorporó soluciones de ultra baja latencia para trading algorítmico —como los canales HFT y Sponsored HFT— y lanzó BYMA Digital Assets , junto con el BYMA Token Registry , que permite registrar activos digitales bajo estándares de seguridad y trazabilidad equivalentes a los del mercado tradicional.

En paralelo, se amplió la oferta de productos con nuevos Cedears, ETFs —incluidos los primeros ETFs cripto del país—, Operaciones Simultáneas y futuros sobre la tasa de caución. También se implementaron medidas para reducir costos y mejorar la operatoria, como la baja del arancel de derechos de mercado de 8 a 5 puntos básicos y la extensión del horario de negociación.

“El mercado de capitales viene posicionándose con un rol central como mecanismo de cobertura, de ahorro y, fundamentalmente, de financiamiento para sectores productivos. El ecosistema creció en profundidad, en liquidez y en cantidad de participantes, consolidando un piso más alto para lo que viene. Para BYMA, 2025 fue un año clave en términos de actividad de mercado, oportunidades e innovación. Dentro del proceso de evolución tecnológica que vive la compañía hoy logramos procesar hasta 5 millones de transacciones mientras incorporamos nuevas capacidades de manera constante, para estar adelantados a las necesidades del mercado”, expresaron desde BYMA en consulta con Ámbito.

“La reflexión principal es que vale la pena seguir invirtiendo en Argentina. La inversión en infraestructura crítica del mercado que venimos realizando desde hace años nos permitió contar con la capacidad de procesamiento necesaria para los volúmenes crecientes registrados en los últimos meses. Los mercados deben anticiparse al crecimiento y no reaccionar ante él. La llegada de nuevos participantes y la mayor complejidad del ecosistema, derivada de un abanico más amplio de oportunidades, reafirmaron que invertir en tecnología, resiliencia operativa y automatización no es opcional, sino la condición básica para sostener un mercado profundo, transparente y seguro”, agregaron.

De cara a 2026, el principal proyecto será la renovación del sistema de liquidación y riesgo basado en tecnología Nasdaq, preparado para operar en la nube y habilitar liquidación DvP en tiempo real, un salto que posicionará al mercado argentino con estándares equivalentes a los principales mercados internacionales. Además, revelaron que habrá nuevos programas de market makers para opciones y acciones locales, una nueva plataforma para negociar de manera bilateral (SENEBI), modificaciones en los ratios de Cedears, nuevas APIs, entre otros proyectos estratégicos.

BYMA foto 1

Más allá de esta meta, desde BYMA reconocen un desafío estructural que esperan que se concrete en 2026: aumentar el número de empresas que utilizan el mercado como fuente de financiamiento. En ese sentido, destacaron sectores clave como energía, minería, economía del conocimiento y agroindustria.

El nacimiento de A3, otro hito de 2025

El año también estuvo marcado por un hito institucional con la consolidación de A3 Mercados, surgido de la fusión entre el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y Matba Rofex, con una agenda enfocada en ampliar productos, mejorar la gestión de liquidez y modernizar la infraestructura del mercado.

En junio, A3 anunció su integración con Edgewater Markets, que permitirá ampliar la operatoria de futuros y opciones sobre divisas y, en una segunda etapa, que aún está en proceso, buscarán incorporar segmentos spot y OTC, habilitando a los bancos locales a operar electrónicamente con entidades del exterior.

Tras la eliminación de las LEFIs, el mercado lanzó REPI, una nueva rueda intradiaria con preliquidación destinada a optimizar la gestión de liquidez entre entidades financieras. Luego, en julio, presentó TIVA, el nuevo segmento de negociación garantizada que reemplazó a la rueda CPC1, integrando contado garantizado, futuros y opciones en una misma plataforma, con APIs abiertas y uso de algoritmos.

Hacia fin de año, A3 profundizó la digitalización del financiamiento sobre mercaderías al homologar a Warrant Plus, desarrollada por Origino Argentina, como la primera plataforma externa conectada a su Registro Digital para la emisión y registro de Certificados de Depósito y Warrants (CD+W).

Según el informe de perspectivas de septiembre de A3 Mercados, el ingreso de nuevos jugadores internacionales aparece como un driver clave de crecimiento, con potencial impacto en futuros a medida que se normalice el esquema cambiario.

En materia de productos, durante 2025 lanzó los futuros sobre la tasa de caución, que comenzaron a operar en septiembre, mientras que en el segmento agro los volúmenes alcanzaron niveles récord tras la eliminación de retenciones, con operaciones que habrían superado las 85 millones de toneladas en el año.

Con agendas propias, Bolsas y Mercados Argentinos y A3 Mercados avanzaron durante 2025 en procesos de modernización tecnológica, ampliación de productos y adecuación operativa a un mercado con mayor volumen y más participantes. De cara a 2026, ambos mercados apuntan a profundizar el financiamiento corporativo que ya fue récord este año y acompañar una mayor integración del sistema financiero local con los mercados internacionales.