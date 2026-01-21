SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de enero 2026 - 08:32

Calor sofocante y temperaturas que rondarán los 40°: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El AMBA vive jornadas estables para lo que queda de la semana. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en nueve provincias.

La mínima en el AMBA es de 20 grados.

AFP

El buen clima se mantendrá estable estos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con mínima de 20 grados para hoy. Sin embargo, la semana próxima vivirá máximas por encima de los 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos en nueves provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El organismo indicó para este miércoles marcas entre los 20 y 31 grados, mientras el jueves las térmicas esperadas son de 22 y 32 grados.

El final de la semana recibe un viernes mismas marcas que el día anterior y un comienzo de fin de semana con máxima de 33, sin lluvia a la vista durante estas jornadas.

Ya desde el domingo, y hacia lunes y martes, el termómetro generará un ascenso en las mínimas y máximas esperadas: en un extremo, el comienzo de estos días podría arrancar entre 23 y 26 grados, mientras hacia la tarde-noche las jornadas pueden llegar a 34 y 35 grados.

Alerta por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. Se espera una acumulación entre 15 y 40 mm, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Los mayores valores se esperan en las regiones del noroeste del país, donde además en alta montaña las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Además, se esperan lluvias en la región cordillerana de parte de Chubut y Santa Cruz, con acumulación entre 10 y 25 mm. Por último, los vientos se estiman para la región costera chubutense, con ráfagas del sector sur y velocidades entre 40 y 60 km/h.

