Riesgo latente: Goldman Sachs advirtió que las ventas de acciones aún no terminaron

Según el banco de Wall Street, los Commodity Trading Advisers ya activaron señales de venta tras la reciente ruptura de niveles técnicos en el índice S&P 500.

Los operadores de Goldman Sachs emitieron una advertencia al mercado: la venta de acciones no está completa, incluso después del repunte reciente en Wall Street. La alerta se centró en el comportamiento de fondos sistemáticos y estrategias automatizadas que podrían generar nuevos flujos de ventas significativos en los próximos días y semanas, independientemente de si los precios suben o bajan.

Según la mesa de operaciones de Goldman Sachs, los Commodity Trading Advisers (CTA), fondos que siguen tendencias de mercado en lugar de fundamentos económicos, ya activaron señales de venta tras la reciente ruptura de niveles técnicos en el índice S&P 500.

Esto indica que estos algoritmos podrían seguir liquidando posiciones durante la próxima semana, agregando presión a un mercado que ya mostró alta volatilidad.

Las proyecciones de Goldman Sachs sobre las acciones El banco de Wall Street proyectó que si el S&P 500 continúa bajando, la presión vendedora podría desencadenar aproximadamente u$s33.000 millones en ventas solo esta semana. Y si el índice cae por debajo de un nivel clave (alrededor de 6.707 puntos) ese flujo podría ampliarse considerablemente, llegando hasta u$s80.000 millones durante el próximo mes.

Incluso en un escenario donde los precios se mantengan relativamente planos, los modelos de Goldman Sachs estimaron que los CTA podrían deshacerse de alrededor de u$s15.400 millones en acciones esta semana. Y si el mercado sube, las ventas seguirían siendo significativas: cerca de u$s8.700 millones, ya que muchos fondos ajustan posiciones de forma mecánica.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Goldman Sachs advirtió que las ventas de acciones aún no terminaron Depositphotos Esta dinámica se ve facilitada por una liquidez más baja en los mercados, con indicadores que muestran menos volumen disponible en el “top of book” (las órdenes más inmediatas en compra y venta), lo que puede magnificar las oscilaciones de precios cuando hay demanda vendedora significativa. Aspectos técnicos considerables El comportamiento de estos fondos sistemáticos no depende de noticias económicas ni de fundamentos como ganancias corporativas o crecimiento económico. Más bien, responden directamente a niveles técnicos y tendencias en los precios, lo que puede provocar ventas en cascada durante movimientos bruscos del mercado. Además de los CTAs, otras estrategias automatizadas, como aquellas basadas en riesgo de paridad o control de volatilidad, también tienen capacidad de vender acciones en respuesta a cambios técnicos y su propia lógica algorítmica, situación que podría intensificar aún más la presión vendedora general en las próximas sesiones. La advertencia de Goldman Sachs se produce luego de una semana de fuerte volatilidad, donde el S&P 500 y el Nasdaq mostraron movimientos bruscos y dónde los inversores se mostraron nerviosos sobre la trayectoria del mercado en febrero, tradicionalmente un mes más débil para los índices.