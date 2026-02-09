Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: la inesperada reacción de su exesposa + Seguir en









El hermano del legendario piloto de la Fórmula 1 Michael Schumacher se casará con su novio, en un evento en la localidad de Saint-Tropez, en el sur de Francia.

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher anunció este lunes su casamiento con su novio Étienne Bousquet-Cassagne, marcando un nuevo comienzo en la vida personal del hermano de Michael Schumacher, luego de años de tensiones públicas con su exesposa.

El evento está programado para el último fin de semana de mayo en la exclusiva localidad de Saint-Tropez, en el sur de Francia. Según los detalles trascendidos, los festejos se extenderán durante tres días en la villa donde la pareja reside gran parte del año.

El mensaje de la exexposa de Ralf Schumacher Tras el anuncio, Cora Brinkmann, exesposa del piloto, con quien compartió trece años de matrimonio y tiene un hijo en común, rompió el silencio para enviar un mensaje de paz. "Steven y yo les deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad", manifestó la modelo.

El gesto resulta llamativo por el historial reciente de la expareja. Su relación fue foco de atención mediática tras la separación, marcada por batallas legales y declaraciones cruzadas. En ese contexto, Brinkmann había expresado públicamente su dolor y sorpresa al enterarse de la orientación sexual de Schumacher a través de los medios, y aseguró que la situación afectó profundamente su salud mental.

Ralf Schumacher esposa Sin embargo, pese a esta aparente tregua, el contexto familiar sigue siendo complejo. Su hijo, David Schumacher, mantiene una relación fluida con su padre, pero se encuentra distanciado de su madre desde hace varios años. Además, apoyó públicamente la relación del expiloto, un gesto que en su momento profundizó la grieta con Cora.

Por su parte, Ralf Schumacher atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. En recientes entrevistas con medios alemanes, el expiloto de Jordan, Williams y Toyota se refirió al vínculo que lo une con Bousquet-Cassagne y remarcó la fuerte conexión que existe entre ambos: “Hay una sintonía muy especial, nos complementamos en todo. Jamás imaginé que podía sentir algo así”. Así, la oficialización de este vínculo pone fin a años de especulaciones sobre la vida privada del piloto y abre una nueva etapa, que será celebrada con tres días de festejos en la exclusiva villa de Saint-Tropez, donde la pareja reside gran parte del año.

