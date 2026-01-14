Wall Street en rojo: Nasdaq se hunde 1% a la espera de definiciones judiciales sobre los aranceles de Trump

Los índices de la bolsa neoyorkina retroceden en medio de las tensiones globales, que ahora tienen a Irán en el centro de la escena. La Corte estadounidense podría pronunciarse sobre los aranceles.

Los principales índices de Wall Street operan en rojo este miércoles. Ocurre en medio de las tensiones globales, que ahora tienen a Irán en el centro de la escena, y a la espera de definiciones judiciales sobre los aranceles de Donald Trump.

Las bolsas asiáticas alcanzaban máximos históricos el miércoles, impulsadas por las acciones japonesas , mientras los inversores se preparaban para unas posibles elecciones en Japón que podrían dar lugar a más estímulos.

Mientras comenzó una semana clave por la presentación de los balances trimestrales de compañías clave de EEUU, que arrancaron más débiles de lo esperado , el mercado mantiene su cautela por las tensiones globales. Luego de la intervención de Trump en Venezuela, ahora el foco se trasladó a la crisis en Irán , un productor importante de petróleo.

A eso se suma la posibilidad de que la Corte Suprema estadounidense se pronuncie sobre la legalidad de los aranceles impuestos por Trump en medio de la guerra comercial.

Los inversores también siguen con atención las repercusiones de la embestida (ahora por vía judicial) de la Casa Blanca contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, quien recibió el respaldo de los principales banqueros centrales del mundo, que se manifestaron a través de un comunicado. La avanzada se da en medio de las pujas por las tasas de interés: Trump quiere que Powell apure una baja de tasas, pero el veterano banquero central se muestra cauto. De hecho, el mercado postergó sus proyecciones de un nuevo recorte de los tipos de interés de referencia.

Suben el petróleo y el oro

Por lo pronto, la crisis en Irán en un contexto geopolítico cada vez más complejo impulsa un repunte de los precios del petróleo. Tanto el crudo WTI como el Brent trepan 1,2% hasta los u$s61,87 y los u$s66,27 por barril, respectivamente.

Además, el flujo de capitales hacia activos de refugio no parece detenerse. Es así que el oro escala otro 0,9% y se consolida por encima de los u$s4.600 la onza. Este jueves, de hecho, ya opera a u$s4.640.