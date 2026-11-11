Scott Bessent y su familia fueron refugiados en una base militar por las amenazas iraníes + Agregar ámbito en









Según confirmaron fuentes cercanas, el funcionario no se dejará intimidar y continuará con su gestión tal como lo estaba haciendo, poniendo presión económica a los iraníes.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos impuesto por Donald Trump, fue amenazado por Irán. FX

Este martes por la noche se dio a conocer que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, tuvo que ser desalojado de su casa junto a su familia luego de que las amenazas desde Irán comenzaran a volverse cada vez más intensas. Con el objetivo de llevarle tranquilidad a su círculo cercano, decidió mudarse a una base militar, según confirmó The New York Times.

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Uno de los grandes motivos por los cuales comenzaron a amenazarlo fue que Bessent inició, desde agosto, una campaña de presión económica destinada a aislar financieramente a la nación iraní. Una de las medidas fue imponer sanciones y restricciones en las rutas comerciales, con el fin de estancar su avance y progresión en cualquier zona donde lo deseen.

Scott Bessent, amenazado por Irán. World Economic Forum Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional estadounidense, aseguró el mes pasado que Irán comenzó a amenazar a varios funcionarios de manera muy intensa. Además, señaló que la postura iraní había incrementado “sustancialmente” el riesgo de ataques a ciudadanos de EEUU, ya sea en Medio Oriente o en cualquier otro lugar.

Sin ir más lejos, Bessent fue el último de los varios funcionarios de la administración de Donald Trump en abandonar su residencia para mudarse a bases militares o zonas de seguridad. Según se pudo conocer, al menos media docena hizo lo mismo el año pasado, entre ellos Stephen Miller, jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Pam Bondi, quien hasta abril fue la fiscal general de EE. UU.

Una de las claves que facilitó las amenazas fue que los iraníes averiguaron la ubicación exacta de su vivienda. Esto se debió a que el diario The Wall Street Journal publicó hace unas semanas una fotografía aérea de su mansión en el barrio de Georgetown, la cual adquirió en enero de 2025 por u$s 12,5 millones al poco tiempo de asumir en el cargo.

Scott Bessent, entre las prioridades de Estados Unidos y las de su familia. Tras conocer la nueva política de Irán sobre las amenazas de muerte, la cual ellos mismos reconocen como una etapa “más avanzada” contra los funcionarios estadounidenses, Bessent tomó la decisión de trasladarse con toda su familia a una instalación militar. De todos modos, a estas horas todavía no se dio a conocer explícitamente qué tipo de amenazas recibió, aunque el vocero del Tesoro de Estados Unidos anunció a través de un comunicado: “El secretario no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní y mantiene su compromiso de llevar a cabo la "Operación Economic Outcast" y mantener el bloqueo, medidas que, en conjunto, están hundiendo la economía de Irán”, aseguró.