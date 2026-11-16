Wall Street adelanta bajas en el arranque de la semana, a la espera de novedades en dos firmas tecnológicas clave

La venta masiva de acciones tecnológicas se prolonga en el arranque de la semana. Los inversionistas parecen evitar las inversiones de riesgo a la espera de los resultados financieros de Nvidia y la salida a bolsa de Anthropic en los próximos días.

Las acciones mundiales caen el lunes tras una semana volátil que culminó con la sorprendente salida de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia . La fabricante de chips seguirá bajo los reflectores, ya que esta semana se conocerán sus resultados financieros del tercer trimestre. A eso se le agrega que la salida a bolsa de Anthropic esta semana también pondrá a prueba si el mercado alcista impulsado por la inteligencia artificial aún tiene recorrido.

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Más adelante en la semana, el presidente de EEUU, Donald Trump , se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping , y el presidente ruso, Vladímir Putin, al margen del foro de la APEC en Shenzhen para discutir la reducción de armas nucleares y la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

Los mercados también estarán atentos a cualquier indicio de que los responsables de la política monetaria se muestren receptivos a la idea de una subida excepcional de 50 puntos básicos en la tasa de interés el próximo mes. Este miércoles se publicarán las actas de la reunión de política monetaria de octubre de la Reserva Federal (Fed) , mientras que esta semana habrá una serie de intervenciones de funcionarios de la Fed.

Los precios del petróleo bajaron el lunes , ya que los indicios de una recuperación en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz reforzaron las expectativas de un exceso de oferta, aunque nuevos incidentes con petroleros pusieron de relieve los riesgos para las exportaciones de Medio Oriente.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,7% hasta u$s95,5el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 0,4%, hasta los u$s86,92 el barril.

Wall Street: ¿Se mantiene el rally de inteligencia artificial ante datos clave? Imagen: Freepik

Las claves de la jornada en Wall Street

Nvidia, el ejemplo emblemático de un mercado alcista de cuatro años en EEUU, vio cómo su valor de mercado se desplomaba hasta los u$s3,9 billones el viernes, desde unos 5,8 billones a principios de octubre, según datos de LSEG, a medida que los inversionistas se apresuraban a vender tras la salida de Huang.

Los analistas esperan un crecimiento de las utilidades del 90% sobre ingresos de u$s109.000 millones en el tercer trimestre fiscal de Nvidia, cuando la empresa dé a conocer sus resultados el martes, y todas las miradas estarán puestas en si la nueva administración se mantendrá fiel a las perspectivas optimistas del fabricante de chips para el próximo año.

Está previsto que la cotización de Anthropic, creadora del chatbot Claude, comience el jueves, lo que constituirá un barómetro en tiempo real del sentimiento en el mercado de la inteligencia artificial.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 0,34% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,92%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,07%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,02% y el CAC francés sube 0,28%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,38%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,49%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,87%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 3,59% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 2,25%.