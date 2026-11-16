Polémica en Israel por las amenazas religiosas de un rabino contra políticos aliados con árabes + Agregar ámbito en









El religioso utilizó el concepto de "din rodef", que contempla el uso de la fuerza contra quienes son considerados una amenaza, para cuestionar los acuerdos parlamentarios con sectores árabes.

Gedalya Axelrod, el rabino que lanzó una advertencia religiosa contra quienes respalden una coalición de gobierno con partidos árabes.

En Israel, el rabino Gedalya Axelrod quedó en el centro de una controversia luego de emitir un pronunciamiento religioso contra dirigentes políticos que apoyen la formación de un gobierno con participación de partidos árabes. Sus declaraciones generaron preocupación por la posibilidad de que puedan alentar actos de violencia y llevaron a exjefes de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas a reclamar una investigación policial por presunta incitación al asesinato.

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Axelrod, quien estuvo al frente del tribunal rabínico de Haifa, difundió una carta manuscrita en la que recurrió al concepto judío de "din rodef", conocido como “la ley del perseguidor”. Esta doctrina contempla la posibilidad de utilizar la fuerza, incluso letal, contra una persona considerada una amenaza para la vida de otra.

En su escrito, el religioso sostuvo que los dirigentes de partidos judíos que faciliten un gobierno con respaldo de fuerzas árabes quedan alcanzados por ese principio. También afirmó que esa cooperación representa “un terrible peligro para el pueblo de Israel en Tierra Santa y en todo el mundo”. Su advertencia incluye tanto a quienes incorporen a esos partidos a una coalición como a quienes acepten su apoyo parlamentario sin darles cargos dentro del Ejecutivo.

La referencia a esta doctrina reavivó el recuerdo del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, ocurrido en 1995, en Israel. La utilización de esta doctrina despertó especial inquietud por un antecedente de la historia política israelí. En 1995, el extremista Yigal Amir asesinó al entonces primer ministro Yitzhak Rabin, después de que sectores religiosos radicalizados cuestionaran sus políticas de negociación con los palestinos.

Frente a la gravedad de las declaraciones de Axelrod, un grupo de antiguos responsables de los organismos de seguridad israelíes envió una carta a las autoridades policiales para exigir que el rabino sea interrogado. Entre quienes impulsaron el reclamo hay exdirectores del Mossad y del Shin Bet. En el documento advirtieron sobre el riesgo de que el país vuelva a atravesar un episodio de violencia política y reclamaron actuar antes de que se produzca otro asesinato.

El diputado Ofer Cassif también pidió que se abra una investigación penal. El legislador sostuvo que las autoridades deben intervenir ante cualquier declaración que pueda amenazar o justificar ataques contra funcionarios elegidos democráticamente. Chabad-Lubavitch se distanció del rabino en medio de la crisis política israelí El movimiento jasídico Chabad-Lubavitch, al que está vinculado Axelrod, buscó diferenciarse de sus expresiones. Su portavoz en Israel, el rabino Shimi Segal, aclaró que el religioso no integra el tribunal rabínico de la organización ni ocupa un cargo en su conducción. Además, remarcó que sus declaraciones representan exclusivamente su postura personal. La controversia se desarrolla en medio de las negociaciones para formar el próximo gobierno israelí. La posibilidad de que partidos árabes respalden una coalición opositora a Benjamin Netanyahu se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre las distintas fuerzas políticas.

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