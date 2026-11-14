Las últimas horas de Jensen Huang al frente de Nvidia: del liderazgo absoluto al derrumbe personal

El cofundador de la compañía de chips de inteligencia artificial terminó renunciando después de semanas de acusaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales. La revelación de un segundo vínculo con una ejecutiva de la empresa aceleró la decisión del directorio, que ahora deberá encontrar un reemplazante para una figura central del auge global de la IA.

Archivo. Huang, del líder absoluto de la IA a una imagen desmejorada y puesta bajo la lupa.

Jensen Huang terminó de perder el control de la situación el miércoles por la noche. Después de semanas de negar las acusaciones sobre su vida privada y de intentar conservar su puesto al frente de Nvidia , el empresario presentó una renuncia que estuvo acompañada por un cambio profundo en su actitud. La determinación que durante décadas caracterizó su gestión había dado paso al agotamiento y a expresiones como "da igual" y "no me importa", según reconstruyó el medio Bloomberg.

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La salida representa un giro abrupto para uno de los hombres más influyentes de la industria tecnológica . Durante años, Huang construyó a Nvidia como uno de los principales protagonistas de la revolución de la inteligencia artificial, con una empresa valuada en varios billones de dólares y una posición central en el desarrollo de chips para esa industria.

El reciente escándalo terminó desplazando esa imagen. Según personas que hablaron con él durante los últimos días, Huang adoptó una actitud de arrepentimiento y llegó a definirse a sí mismo como un "pedazo de mierda". La transformación fue particularmente rápida: apenas dos semanas antes era considerado uno de los principales rostros del auge mundial de la inteligencia artificial.

Las primeras revelaciones sobre los vínculos de Huang con Alice Huang , una mujer sospechada de ser una espía china, se conocieron a fines de octubre. En un primer momento, el empresario parecía tener margen para superar la controversia. El directorio, integrado en buena medida por inversores históricos, socios comerciales y personas cercanas al ejecutivo, evitó tomar medidas y tampoco realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones.

Huang, por su parte, negó ante amigos y colegas haber sido infiel a su esposa . Según el relato, llevaba sosteniendo esa versión ante consultas internas desde fines de 2025.

En una de sus últimas entrevistas como CEO, concedida a Bloomberg News, describió su relación con Alice Huang como un vínculo habitual dentro del ámbito comercial con clientes y ejecutivos chinos. "Todo era completamente normal y nada inusual", afirmó.

El escenario cambió el viernes 6 de noviembre, cuando el Financial Times publicó un artículo basado en declaraciones de funcionarios estadounidenses que describieron la relación como romántica.

Aunque buena parte de los integrantes del directorio todavía se resistía a adoptar una posición pública, la compañía terminó anunciando entonces una investigación sobre las acusaciones y contrató al estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conducir el proceso.

El domingo, Huang envió un correo electrónico a toda la plantilla en el que reconoció la relación, pidió disculpas a su familia y se comprometió a "cooperar plenamente" con la investigación del directorio.

El escándalo, sin embargo, no terminó ahí: el pasado miércoles, el New York Times publicó una nueva revelación: Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia.

Esta vez, la reacción del directorio fue inmediata. Huang presentó entonces su renuncia el pasado jueves. A la mañana siguiente, Nvidia anunció que Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumiría como CEO interina.

La transición en Nvidia

Hasta ahora, Kress se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia. Su primer desafío será navegar la tensión y garantizar la continuidad del negocio mientras el directorio busca un sucesor definitivo.

Durante esta etapa conservará esas funciones, por lo que concentrará temporalmente la conducción ejecutiva y la administración financiera de la empresa.

Archivo. Kress deberá conducir a Nvidia en medio de la tormenta mediática y judicial.

El directorio ya puso en marcha el proceso de selección de un nuevo CEO y contempla evaluar tanto candidatos internos como externos. Por el momento, no estableció un plazo para comunicar una designación definitiva.

Kress se incorporó a Nvidia en septiembre de 2013 y desde entonces ocupó posiciones centrales en la gestión financiera de la compañía. Antes de llegar a la tecnológica, acumuló cerca de 25 años de experiencia en el sector, con antecedentes laborales en empresas internacionales como Cisco y Microsoft.

Su carrera estuvo vinculada principalmente con la administración de recursos, las operaciones financieras y la gestión de grandes organizaciones. Desde su llegada a Nvidia, acompañó la expansión del negocio de computación acelerada y el desarrollo de la inteligencia artificial, dos áreas que impulsaron el crecimiento de la compañía.

Tras conocerse su designación, Kress manifestó su intención de preservar el rumbo estratégico que Nvidia construyó durante los 33 años de liderazgo de Huang.: "La fortaleza de NVIDIA siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, expresó.

“Continuaremos impulsando el trabajo que ha convertido a NVIDIA en líder en computación acelerada e inteligencia artificial, y aprovecharemos las oportunidades que se presenten. Nuestro enfoque sigue centrado en servir a nuestros clientes, socios, desarrolladores y accionistas”, concluyó.

Jensen Huang seguirá bajo el escrutinio público

Pese a haber abandonado todos sus cargos oficiales en Nvidia, el empresario todavía deberá enfrentar las consecuencias políticas de las revelaciones. Se espera que en las próximas semanas comparezca ante el Congreso de Estados Unidos.

Los legisladores buscarán interrogarlo sobre su relación con Alice Huang y determinar si ese vínculo pudo haber comprometido información confidencial sobre los chips más avanzados de la compañía.