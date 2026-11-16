¿Vuelve Jensen Huang a Nvidia? la campaña de Elon Musk y otros empresarios tecnológicos para el regreso del CEO

Una campaña reunió más de 136.000 adhesiones para pedir su restitución. El directorio busca un sucesor mientras crecen los reclamos por la salida del fundador.

La salida de Jensen Huang de Nvidia abrió una disputa sobre el futuro de la compañía tecnológica. A pocos días de que se anunciara su renuncia como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, una campaña impulsada por empleados, accionistas y referentes de la industria busca que el empresario vuelva a ocupar el cargo.

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La iniciativa, denominada "Stand with Jensen", sumó el respaldo de figuras como Elon Musk , mientras crecen los cuestionamientos sobre la decisión adoptada por la empresa. El reclamo también plantea interrogantes sobre la continuidad de las relaciones comerciales construidas durante la gestión de Huang y el impacto de su salida sobre el negocio.

Nvidia anunció el 12 de noviembre la renuncia inmediata del ejecutivo y designó a Colette Kress como CEO interina , mientras avanzaba en la búsqueda de un reemplazante. Sin embargo, la presión para revertir la decisión comenzó a ganar visibilidad y abrió la posibilidad de un regreso similar al que protagonizó Sam Altman en OpenAI durante 2023.

La campaña "Stand with Jensen" había superado las 136.000 firmas al domingo 15 de noviembre , de acuerdo con información del South China Morning Post. Entre quienes respaldaron la iniciativa aparecen empleados y accionistas que se identificaron como integrantes de la compañía, además de empresarios vinculados al sector tecnológico.

Uno de los apoyos más relevantes llegó de Elon Musk, quien manifestó en X su intención de firmar una petición para restituir a Huang. También se pronunciaron a favor de la campaña Steve Chen, cofundador de YouTube, y Gavin Baker, socio gerente de Atreides Management .

Los impulsores de la iniciativa, que se presentan como empleados, socios y accionistas de Nvidia, reclamaron al directorio que permita el retorno del empresario mientras se desarrolla una investigación independiente sobre las circunstancias de su salida.

La preocupación central de los organizadores apunta a las consecuencias comerciales que podría enfrentar Nvidia sin el liderazgo de su cofundador, especialmente por las relaciones construidas con clientes y socios estratégicos.

También solicitaron mayor transparencia sobre los motivos de la renuncia y que Huang tenga la oportunidad de responder a los cuestionamientos. La campaña aclaró que funciona de manera independiente y que no cuenta con el respaldo oficial de Nvidia ni del propio empresario.

Dentro de la compañía también surgieron manifestaciones de apoyo. Según reportes citados por Reuters, una publicación interna que pedía considerar la posición de los trabajadores recibió más de 1.600 comentarios, muchos de ellos favorables a evaluar su regreso. No obstante, la agencia aclaró que no pudo verificar esos registros de forma independiente.

El antecedente de Sam Altman en OpenAI que alimenta las expectativas

El episodio que más se aproxima a la situación de Nvidia es el de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien fue apartado de la conducción de la empresa el 17 de noviembre de 2023.

Su destitución provocó una crisis institucional que involucró a trabajadores, inversores y socios comerciales. La presión para revertir la decisión terminó con su regreso pocos días después y una reorganización del directorio que había dispuesto su salida.

Una de las diferencias centrales entre ambos episodios es que Altman fue despedido, mientras que la salida de Huang fue presentada como una renuncia.

En el caso de OpenAI, el apoyo de los empleados y de Microsoft tuvo un papel relevante en las negociaciones. La empresa tecnológica incluso había ofrecido incorporar a Altman y a integrantes de su equipo si no se encontraba una solución.

Posteriormente, una investigación de WilmerHale, cuyos resultados fueron divulgados en marzo de 2024, atribuyó la crisis a una ruptura de confianza entre Altman y el anterior directorio. La revisión determinó que su conducta no exigía la destitución y señaló que la decisión se había adoptado sin una investigación completa.

Aunque las circunstancias de Nvidia son diferentes, este antecedente muestra que las decisiones sobre la conducción de una empresa tecnológica pueden revertirse cuando generan un fuerte rechazo entre sus principales actores.

Steve Jobs y Howard Schultz: otros empresarios que regresaron a sus compañías

La historia empresarial también registra casos de fundadores y ejecutivos que recuperaron la conducción de sus compañías después de períodos más prolongados.

Uno de los más conocidos es el de Steve Jobs, quien dejó Apple en 1985 luego de una disputa de poder. Su regreso se produjo tras la adquisición de NeXT y, en 1997, asumió como CEO interino. Tres años después pasó a ocupar formalmente la dirección ejecutiva.

Su retorno quedó asociado a una etapa de transformación de Apple, que posteriormente lanzó productos como el iPhone en 2007.

Otro antecedente es el de Howard Schultz en Starbucks. Después de abandonar la conducción ejecutiva en 2000, regresó en 2008 para encabezar una reorganización del negocio. En 2022 volvió nuevamente como director ejecutivo interino.

A diferencia de lo ocurrido con Altman, estos casos no representaron la reversión inmediata de una destitución, sino regresos vinculados con distintas etapas de transformación empresarial.

Nvidia enfrenta una fecha clave para sus resultados y el futuro de su conducción

Mientras continúa la movilización a favor de Huang, Nvidia se prepara para presentar sus resultados financieros el martes 17 de noviembre, una instancia que podría concentrar la atención de los inversores sobre las perspectivas del negocio y la transición en su conducción.

Según la información publicada por Infobae, las acciones de la compañía acumularon una caída superior al 30% en los días posteriores al inicio de la crisis.

En ese contexto, la presentación de resultados adquiere relevancia no solamente por las ganancias obtenidas, sino también por las proyecciones que pueda comunicar la empresa y las definiciones sobre su futuro liderazgo.

Por el momento, la posición formal de Nvidia continúa siendo la búsqueda de un sucesor, con Kress al frente de la gestión interina.

La campaña consiguió instalar públicamente la posibilidad de un regreso de Huang, pero todavía no existe una confirmación de que el directorio esté dispuesto a revertir la decisión.