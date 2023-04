Se abrió el debate entre dos gurúes de las finanzas: ¿Bitcoin y Ethereum son como el oro?

Wood cree que la criptomoneda acabará convirtiéndose en un "tema electoral" cuando el sector goce de mayor aceptación y el público pueda ver con más claridad el tipo de presión reguladora que el Gobierno de Estados Unidos está ejerciendo sobre el sector para mantener el control centralizado del dinero y la política monetaria.

Otro inversor no está de acuerdo

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates -el mayor fondo de cobertura del mundo por activos gestionados- dijo en una entrevista el 12 de abril que bitcoin no podría servir como "moneda efectiva" porque es demasiado volátil y los bancos centrales no la adoptarán: “Bitcoin no es ni un almacén efectivo de riqueza ni un medio de intercambio, por lo que no es una moneda efectiva. Tiene una volatilidad que no tiene relación con prácticamente nada [...] es una alternativa muy, muy pobre al oro.”

"Pueden ilegalizarlo. Pueden regularlo. Los bancos centrales y los países prácticamente no lo quieren de todos modos", dijo, añadiendo que recibe una atención "muy desproporcionada" a su tamaño.

Dalio reforzó su argumento señalando que el oro es la tercera mayor reserva de los bancos centrales, sólo por detrás del dólar estadounidense y el euro.

A pesar de que anteriormente describió bitcoin como "un gran invento", Dalio dijo recientemente que desea que se construya una moneda "ligada a la inflación" que sirva para garantizar a los consumidores la seguridad de su poder adquisitivo.