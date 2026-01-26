Fuerte salida de fondos en criptomonedas: los inversores retiraron u$s1.730 millones en una semana

Los fondos cripto registraron la mayor salida semanal desde noviembre de 2025, con retiros por u$s1.730 millones. Mientras Bitcoin y Ethereum lideraron las pérdidas, otros inversores optaron por una posición más constructiva.

Los f ondos de inversión vinculados a criptomonedas registraron fuertes salidas de capital durante la última semana , en lo que representa la mayor caída semanal desde mediados de noviembre de 2025. Según un informe de CoinShares , los inversores retiraron u$s 1.730 millones , reflejando un clima de cautela que persiste en el mercado de activos digitales.

El reporte, elaborado por el jefe de investigación de la firma, James Butterfill , atribuye este movimiento a un sentimiento bajista sostenido , impulsado principalmente por la reducción de las expectativas de recortes en las tasas de interés a nivel global.

De acuerdo con el informe, el retroceso en los flujos responde a una combinación de factores: el momentum negativo de los precios , la decepción del mercado por la falta de reacción de las criptomonedas frente al denominado trading de devaluación y un contexto financiero menos favorable para los activos de riesgo.

Las salidas se concentraron de manera abrumadora en Estados Unidos , que explicó cerca de u$s 1.800 millones del total, mientras que el comportamiento fue más dispar en otras regiones.

Los productos de inversión vinculados a Bitcoin lideraron las pérdidas semanales, con salidas por u$s1.090 millones , una cifra que profundiza la tendencia negativa iniciada tras la corrección de precios de octubre de 2025. Según CoinShares, la confianza de los inversores aún no logró recomponerse desde entonces.

Ethereum también mostró un fuerte retroceso, con u$s630 millones en salidas, mientras que los productos asociados a XRP registraron retiros adicionales por u$s18,2 millones, confirmando una debilidad generalizada entre las principales criptomonedas.

Butterfill señaló que las entradas marginales en productos de Bitcoin en corto, que apenas alcanzaron los u$s0,5 millones, indican que el posicionamiento bajista extremo sigue siendo limitado, aunque el sentimiento general permanece frágil.

En contraste con la tendencia dominante, Solana fue una de las pocas excepciones, con entradas por u$s17,1 millones, rompiendo con el patrón de salidas. También se observaron flujos positivos, aunque modestos, en productos vinculados a Binance (u$s4,6 millones) y Chainlink (u$s3,8 millones).

Europa y Canadá, con una lectura distinta del mercado

Fuera de Estados Unidos, el comportamiento de los inversores fue más constructivo. CoinShares destacó que varios países aprovecharon la corrección de precios para incrementar posiciones largas.

Entre los casos más destacados:

Canadá: entradas por u$s33,5 millones

Suiza: u$s32,5 millones

Alemania: u$s19,1 millones

En cambio, Suecia y Países Bajos registraron salidas más moderadas, por u$s11,1 millones y u$s4,4 millones, respectivamente. Esta divergencia regional sugiere que, mientras los inversores estadounidenses optan por reducir exposición, en algunos mercados europeos las bajas son vistas como oportunidades de entrada.