Bitcoin retrocede a u$s87.000 y teme por un potencial shutdown del gobierno de EEUU

La principal criptomoneda vuelve a estar pendiente de las tasas de interés, así como la ley de presupuesto debatido en el Senado.

Cotización de la principal criptodivisa hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas operan bajo una ligera tendencia bajista. Bitcoin (BTC) recorta 0,7% y se ubica en u$s87.883, mientras se espera por información saliente de reuniones de la Reserva Federal (Fed), que concluye el miércoles. De esta forma, la principal criptodivisa toca mínimos de un mes.

Asimismo, Ethereum (ETH) pierde 1,4% hasta u$s2.895,76, y registra una caída semanal del 9,8%. Las altcoins operan de la misma forma, con caídas leves, aunque destaca el retroceso de Solana (sol) del 3,3%.

Embed La Fed vuelve al centro de la escena Bitcoin había subido con fuerza a principios de este año, beneficiada de las expectativas de una política monetaria estadounidense más flexible y entradas sostenidas en productos cotizados al contado. Sin embargo, la confianza se redujo cuando los inversores reevaluaron las perspectivas para las tasas de interés y redujeron la exposición a activos de riesgo en medio de fuertes movimientos en divisas y mercados de bonos.

La Fed vuelve al centro de la escena, ya que está llevando a cabo una reunión de dos días que concluirá este miércoles. En ese marco, se espera que el banco central mantenga el nivel de sus tasas, aunque más importancia se le dará a los comentarios del presidente Jerome Powell en busca de pistas sobre los futuros movimientos del organismo.

Varios senadores de Estados Unidos dijeron el sábado que votarán contra un proyecto de ley de presupuesto la próxima semana después de que agentes federales mataran a un segundo estadounidense en Mineápolis, lo que aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno.

Conocido en inglés como government shutdown, esta suspensión ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto federal, o una extensión temporal, y, por ley el gobierno no puede seguir financiando muchas de sus operaciones. Asimismo, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que impondría un arancel del 100% a Canadá si llega a un acuerdo ‌comercial con China y advirtió al primer ministro canadiense, Mark Carney, de que ‌un acuerdo pondría en peligro a su país. "China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y modo de vida en general", escribió Trump en Truth Social. "Si Canadá hace un ‌trato con China, será inmediatamente golpeado con un arancel del 100% contra todos los bienes y productos ‍canadienses que entren en EEUU".

