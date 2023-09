Se cumplen dos años de Bitcoin legal en El Salvador: los avances y las cuentas pendientes

Aunque por ahora no se puede considerar un fracaso absoluto, ya que el precio del Bitcoin puede cambiar, la realidad actual muestra que su adopción en El Salvador no ha sido tan exitosa como se esperaba.

El Bitcoin , la apuesta del presidente Nayib Bukele para revitalizar la economía de El Salvador , celebra su segundo aniversario como moneda de curso legal en el país centroamericano. Sin embargo, su adopción ha sido limitada y no ha logrado ganarse la confianza de la población.

El 7 de septiembre de 2021, el Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador bajo la iniciativa del presidente Bukele . Su objetivo principal era reducir los costos de las remesas desde el extranjero y fomentar la bancarización de la población salvadoreña, especialmente el 70% que no tenía acceso al sistema financiero.

Dos años después, los resultados no han sido los esperados. Según el economista independiente Carlos Acevedo, "los objetivos planteados no se han cumplido, ya que la gente apenas utiliza el Bitcoin y no confía mucho en él". El expresidente del Banco Central de Reserva salvadoreño agrega que el experimento ha enfrentado un "criptoinvierno".