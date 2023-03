Se desplomaron los bonos en dólares y el riesgo país saltó 7% en dos jornadas

Así, el riesgo país medido por el JPMorgan trepaba 3% hasta los 2.095 puntos básicos (tocó un pico diario de 2.117 puntos), el mayor nivel en casi tres semanas. En solo dos jornadas, acumuló un salto de 6,9% tras finalizar febrero en los 1.960 puntos.

"Los bonos en dólares estuvieron afectados por la suba de la tasa más larga en EEUU. Pero no tienen tendencia definida. Están lateralizando. Hasta que no se despejen las dudas sobre el supuesto canje de deuda local que se viene, me parece seguirán así sin rumbo", comentó a Ámbito Augusto Darget, presidente de Silver Cloud Advisors.

Como anticipó este medio la semana anterior, el Gobierno busca reprogramar vencimientos de la deuda en pesos del segundo trimestre para 2024 y 2025. Las charlas empezaron hace un par de semanas y en las últimas horas se dieron a conocer algunas propuestas que podrían estar en la mesa.

En el marco de un acuerdo con el FMI en 2022, el Gobierno también negocia una reducción del volumen exigido de reservas del Banco Central (BCRA), en momentos en que la sequía del campo complica la liquidación de dólares.

"Es rara la relación de los inversores con la Argentina. No entienden por qué el país no hace lo que se tiene que hacer (...) Cuando ven a la Argentina, lo ven más como un problema de tipo sociológico-político más que económico. Yo considero lo mismo: tenemos un problema político", dijo Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

Agentes del mercado agregaron que también juega en contra el malhumor de los bonistas extranjeros que aceptaron los canjes de deuda argentina, quienes cuestionan ciertas nuevas libertadas previstas del FMI para con Argentina y alertan por el impacto en los niveles del riesgo país.

En un contexto adverso para las finanzas argentinas, todo se complica aún más con la proyección de una nueva alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed). "Se reavivó la preocupación de suba de tasas impactando negativamente en la curva de rendimientos de bonos del Tesoro, especialmente en el tramo corto. De esta manera, la tasa a dos años subió al valor máximo desde el 2007", sostuvieron desde Cohen.

El rendimiento de las notas a 10 años -la referencia de los costos de endeudamiento a escala mundial- superó el jueves el nivel del 4%, alcanzando un nuevo máximo de cuatro meses del 4,06%. El de los papeles a dos años, que refleja mejor las expectativas de tasas de interés a corto plazo, tocó un nuevo máximo de 15 años al situarse en el 4,93%.

La suba de tasas en EEUU se da luego de que se conociera que el mercado laboral de EEUU mostrara mejores cifras de lo esperado. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo volvió a caer la semana pasada, según un informe del Departamento de Trabajo que apuntó a una fortaleza sostenida del mercado laboral, mientras que otro reporte mostró que los costos laborales en Estados Unidos crecieron más rápido de lo que se pensó inicialmente en el cuarto trimestre.

Esto reaviva el temor a que el banco central estadounidense mantenga su postura agresiva durante más tiempo.

"No parece que el mercado laboral esté respondiendo al alza de tasas. El costo unitario de la mano de obra duplica las expectativas, porque los salarios suben y la productividad baja, así que nada favorece realmente a los mercados", afirmó Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Capital.

S&P Merval y ADRs en Wall Street

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval perdió un 2,7%, a 242.748,91 puntos, en una ronda donde los papeles energéticos estuvieron en la mira inversora tras un enorme apagón que soportó el país en las últimas horas. Con la suba importante del dólar CCL, el panel líder medido con este tipo de cambio cayó 3,7%.

Los retrocesos más salientes del día los anotaron las acciones de Cresud (-5,7%); Transportadora de Gas del Norte (-5,4%); Grupo Financiero Galicia (-5,1%); Banco Macro (-5%); y Telecom (-4,6%). Solo terminaron con ganancias los papeles de Transener (+2,8%); Agrometal (+2,3%), Aluar (+2%); y Loma Negra (+0,8%).

A su vez, los ADRs argentinos que operan en Wall Street cerraron con mayoría de bajas, de hasta más de 7%, de la mano de Telecom (-7,1%); Grupo Financiero Galicia (-7%); Banco Macro (+6,9%); Central Puerto (-6,7%); y Cresud (-6,6%). En cambio, avanzaron Bunge (+2,5%); Tenaris (+2,3%); Ternium (+1,7%); Mercado Libre (+0,8%); Globant (+0,6%); y Bioceres (+0,3%).

Tras unos resultados mediocres en febrero, los índices de Wall Street arrancaron marzo con volatilidad.

Tras arrancar la jornada mayormente en baja, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,1%, el S&P 500 sumó un 0,8%, mientras que el Nasdaq Composite trepó un 0,7%.

Salesforce se disparó un 11,5% después de que la firma de software basado en la nube pronosticara ingresos en el primer trimestre por encima de las estimaciones de analistas y duplicara su recompra de acciones a 20.000 millones de dólares.

Además, Macy's ganó un 11,1% después de que el operador de grandes almacenes previera un beneficio para todo el año por encima de las estimaciones de Wall Street.

En cambio, Tesla declinó 5,6% después de que la presentación de cuatro horas de su presidente ejecutivo, Elon Musk, y su equipo no impresionara a los inversores, con pocos detalles sobre su plan para presentar un vehículo eléctrico asequible.