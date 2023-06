S&P Merval: cuál es el sector que se disparó casi 40% solo en la primera quincena del mes

¿Qué noticias impactarán en las cotizaciones?

En cuanto a qué podría ocurrir en el corto plazo, un informe de Delphos Investment sostuvo: "Siendo que las elecciones provinciales no muestran sorpresas todavía, no creemos que haya un rol predominante de especulación electora. Si las bolsas de la región no caen en los próximos días, las acciones locales tienen lugar para una suba más en tanto los flujos sigan siendo los que dominan. Todo el fenómeno local parece seguir siendo explicado mayormente por los acontecimientos y flujos regionales. Por lo tanto, es clave seguir monitoreando el buen momento de los mercados globales de riesgo".