Tras el pánico bursátil, inversores retoman posiciones de "carry trade": con qué activos apuestan

Por su parte, el estratega de BCA Research, Dhaval Joshi, viene advirtiendo que el análisis de la complejidad de los precios sugiere firmemente que el "carry trade" del yen y la burbuja de la Inteligencia Artificial (IA) son una misma operación, basada en tres condiciones: que las tasas de interés japonesas no deben aumentar, que el yen no debe apreciarse y que las acciones superestrellas estadounidenses deben seguir generando retornos altos y estables. Por lo que sostiene que, en un horizonte cíclico, de 6 a 12 meses, es muy poco probable que los tres pilares del "carry trade" del yen se mantengan estables. De modo que si una pierna falla, todo el negocio se derrumbará, de ahí que aconseje no estar tan posicionado en acciones de superestrellas estadounidenses.

Otros operadores de "carry trade" de divisas como Nomura o la plataforma ATFX le señalaron a la agencia Bloomberg que tras la debacle reciente estas apuestas estarían retornando al menú de los inversores. Señalan que están viendo un abanico de inversores de vuelta vendiendo yenes para invertir las ganancias en otros activos más rentables, sobre todo, los fondos de cobertura (hedge funds) y las grandes corporaciones, activos participantes de este negocio financiero.

Explican que tras los últimos datos económicos de EEUU (ventas minoristas, etc.), varios inversores vendieron yenes para comprar dólares australianos y libras esterlinas. Según ATFX, han experimentado un aumento de hasta 40% en las posiciones cortas de yenes en la última semana de la mano de los hedge funds e inversores Premium.

Lo que viene: dos encuentros claves para el futuro del "carry trade"

Sin duda, las declaraciones de la cúpula del BoJ en medio de la reciente debacle, de que no subirían más las tasas si los mercados financieros son inestables, fueron música para los oídos de este tipo de especuladores. Al respecto, vale destacar que la próxima semana tendrán lugar dos eventos, quizás, claves para el devenir del "carry trade": el mismo día (el 23) tendrá lugar el tradicional encuentro de banqueros centrales en Jackson Hole (EEUU) donde hablará el jefe de la Fed, Jerome Powell, y su colega japonés, Kazuo Ueda, hablará ante el Parlamento nipón.

Pero como recuerda Stéphane Renevier de Finimize (abrdn), las operaciones de "carry trade" son una fuerza dominante en el mercado que inyectan liquidez, suprimen la volatilidad y promueven una sensación de calma y estabilidad, lo que beneficia no solo a los inversores, sino también a los reguladores y a los bancos centrales. “El problema es que, como señalaría el economista Hyman Minsky, la estabilidad genera inestabilidad”.

“Esta aparente calma puede enmascarar la acumulación de riesgos que permanecen ocultos, a menudo hasta que es demasiado tarde, como por ejemplo la crisis subprime”. “Ese es el problema de las operaciones de "carry trade": pueden parecer una ganga durante años, porque los rendimientos son una compensación por un riesgo pequeño pero real de pérdidas masivas, que tal vez aún no se hayan materializado. Pero, como vimos la semana pasada, cuando la volatilidad regresa, a menudo de manera repentina y violenta, las operaciones de "carry trade" no solo pueden quebrar, sino que también pueden desencadenar una reacción en cadena de ventas, intensificando las caídas del mercado”.