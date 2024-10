Un gurú de Wall Street reveló el plan de Donald Trump “para salvar la economía” de EEUU

"Me gustaría usar otra frase, pero no hay otra mejor: Vamos a perforar, bebé, perforar", porque eso "quita esa carga de los hombros de la economía y de la inflación misma", dijo Trump. "Lo primero que tienes que hacer es reducir los costos de energía. Si reduces la energía, otras cosas seguirán. Vamos a perforar a un nivel que no has visto en cuatro o cinco años", continuó. El presidente habló con pasión sobre cómo siente que necesita reducir los precios inflacionarios de lo que llama 'Bidenomics'.