Donald Trump volvió a Pensilvania, donde sufrió un intento de asesinato: lo acompañó Elon Musk

En su regreso al escenario donde recibió un disparo en la oreja, Trump tuvo como acompañante estelar al magnate Elon Musk , a quien hizo subir y se lo pudo observar con una gorra de ''Make America Great Again (MAGA)''.

trump musk.avif El magnate acompañó al candidato republicano en su vuelta a Pensilvania. Anna Moneymaker

Trump se refirió a su intento de asesinato

Trump destacó que ''era un honor'' volver a Butler, con el fin de enviar un mensaje a Pensilvania y a Estados Unidos: "Nuestro movimiento MAGA sigue más fuerte y más cerca del triunfo en las elecciones". Y agregó: "Nuestro movimiento le pertenece a todo el país, y en un mes abriremos una nueva era dorada".

Puntualizando en su intento de asesinato, declaró: "Durante 16 segundos, el tiempo se detuvo mientras este monstruo atroz desataba maldad pura desde su posición de francotirador, no muy lejos, pero de la mano de la Providencia y de la gracia de Dios, ese villano no logró su cometido", sobre el joven de 20 años que fue abatido por la policía. "¡No detuvo nuestro movimiento, no quebró nuestro espíritu!", exclamó.

trump-.jpeg La imagen de Trump tras sobrevivir al intento de asesinato se viralizó rápidamente en todo el mundo.

"Hace exactamente 12 semanas, en este mismo escenario, intentaron silenciarme a mí y a este movimiento, MAGA, el más grande en la historia de nuestro país", manifestó, y además recordó al bombero Corey Comperatore, quien murió a causa de un disparo aquel 13 de julio.

Por último, apuntó contra Joe Biden: "La verdadera prueba de carácter para una persona es ver cómo reacciona cuando está bajo fuego. Tenemos un presidente que no puede subir un tramo de escaleras".

La preocupación de Joe Biden sobre las elecciones

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mostró su preocupación de cara a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que le preocupa que no sean "pacíficas", debido a los comentarios del candidato republicano Donald Trump.

"Confío en que sean libres y justas" pero "no sé si serán pacíficas", aseveró. "Las cosas que ha dicho Trump y las que dijo la última vez cuando no le gustó el resultado de las elecciones fueron muy peligrosas", alertó y amplió: "Me preocupa lo que van a hacer".

Los centros electorales de los condados más disputados se han convertido en fortalezas, protegidas por vallas de hierro forjado y detectores de metales.

Las certificación de los resultados de los comicios será en el Capitolio, que en 2021 fue el escenario de un ataque de simpatizantes de Trump.

Por el momento, se cree que el resultado será muy ajustado, por lo que el nombre del ganador podría tardarse días, y no horas, en conocerse.

Trump nunca reconoció su derrota en 2020, y junto con sus seguidores acusan a los demócratas de "hacer trampas". Además, el republicano responsabilizó a la "retórica" de sus adversarios su intento de asesinato, mientras que los demócratas le acusan a él de ser el instigador de un clima político a veces irrespirable.