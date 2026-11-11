Irán apuntó contra las Fuerzas Armadas argentinas y declaró "terroristas" a la Armada y la Aviación + Agregar ámbito en









La decisión de Teherán responde a la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de organizaciones terroristas. La medida fue anunciada por la Cancillería iraní, que invocó una ley de 2019 y advirtió que el gobierno de Javier Milei deberá afrontar las consecuencias por esa determinación.

El gobierno de Irán clasificó a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas". La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país y representa una respuesta a la determinación del gobierno de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en el registro argentino de organizaciones terroristas. Teherán justificó la medida en el principio de reciprocidad y advirtió que la Argentina deberá asumir las consecuencias de esta decisión.

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A través de un comunicado oficial, la Cancillería iraní sostuvo que la medida se encuentra respaldada por una ley aprobada en 2019, que contempla acciones contra aquellos países que acompañen o respalden la decisión de Estados Unidos de declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En el anuncio oficial, las autoridades iraníes detallaron: “La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”. Además, calificaron de hostil la decisión adoptada por Buenos Aires y lanzaron una fuerte advertencia: “El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”. Sin embargo, no brindaron precisiones sobre qué medidas podrían tomar a partir de ahora.

La Armada y la Fuerza Aérea argentinas, declaradas “terroristas” por Irán. Antecedentes de la tensión entre Argentina e Irán La reciente tensión tiene como principal antecedente la decisión del presidente Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas. Desde el gobierno argentino justificaron esa determinación a partir de informes oficiales que vinculan a esa estructura militar con actividades ilícitas internacionales y atentados perpetrados en territorio argentino.

Entre los hechos señalados se encuentran los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en julio de 1994. Ambos atentados dejaron un saldo de 29 y 85 muertos. La Justicia argentina atribuyó responsabilidades a integrantes del régimen iraní y a Hezbollah.

Más allá del episodio puntual, la relación entre ambos países se tensó por decisiones diplomáticas anteriores. Ya en abril, el gobierno argentino había dispuesto la expulsión del máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. A su vez, a comienzos de noviembre, Irán había adoptado una decisión similar contra la Armada Real y la Fuerza Aérea del Reino Unido, mientras que calificó al servicio de inteligencia británico MI6 como un grupo hostil. En ambos casos, las autoridades iraníes apelaron al mismo argumento de reciprocidad.

archivo. La decisión llegó en respuesta a la determinación del gobierno de Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en el registro argentino de organizaciones terroristas.

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