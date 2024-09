Una de las consultoras más leídas advierte sobre el cepo como ancla, el nulo impacto del Impuesto PAIS y el techo del crédito

"Es altamente probable que la inflación de septiembre sea más baja que la de agosto, pero al parecer la baja será moderada ", dice un informe en el que se advierte también que la baja del impuesto PAIS no impactó tanto en la evolución de precios como se esperaba .

"Nuestra visión es que el Gobierno va a salir del cepo, pero su negocio es hacerle creer al mercado de que no cambiará el panorama ", consigna la consultora de Kiguel. Aunque otras miradas cuestionan sobre cuál sería el fin de esa estrategia.

La brecha cambiaria

"La brecha cambiaria puede rebotar si no se aprovecha esta oportunidad", es más baja que lo que nosotros pensábamos.

Y es que para la consultora, ayudan los vencimientos impositivos y la tranquilidad en el mercado en general. Pero advierte que, "en la medida que sigan las restricciones y a la vez las restricciones determinen un tipo de cambio que no es de equilibrio, es muy difícil que se dé la convergencia a la que anhelan en el gobierno".

Asimismo, agrega, "no tenemos claro cuál será el gatillo, pero no nos extrañaría que algún sustito no vuelva a poner la brecha 5-10 puntos más alta en los próximos meses. Más si, como el mercado cree, la salida del cepo se posterga".

El crédito vuela, pero encuentra límites: el cepo

El informe sostiene que la demanda de crédito parece seguir firme y los stocks siguen creciendo a doble dígito. "El problema es que a los bancos se le está acabando la liquidez". Si bien tienen títulos públicos, parte de ellos se usan para integrar encajes. De hecho, en dosis homeopáticas los bancos toman pases activos a una TNA de 45%, cosa que no ocurrió en ningún momento de los últimos 20 años.

cepo dolar.jpg El informe sostiene que la demanda de crédito parece seguir firme y los stocks siguen creciendo a doble dígito.

"Todo esto parece implicar que a los créditos baratos les queda poca vida, a menos que el gobierno decida depositar en el sistema parte de los pesos que tiene encanutados en el Banco Central", agrega Econviews.

Este año la economía cae 3,5%. En 2025 depende del cepo

Los datos de julio fueron buenos como se esperaba, con un aumento de 1,72% contra junio. Pero el INDEC corrigió los datos del segundo trimestre hacia abajo en línea con el PBI que salió la semana pasada. Con datos relativamente moderados para los últimos 5 meses del año vemos una caída de 3.5% para todo el 2024.

"Esto implica que hay mejoras en el tercer y cuarto trimestre de 2024. Para el año que viene, vemos un año muy positivo, pero es condición necesaria que se salga del cepo". Eso habilitaría una dinámica de inversiones financieras y reales que sin dudas será positiva para la economía. Y eso solo ocurre en un mercado de cambios sin restricciones.

En conclusión, aunque Milei plantea que la eliminación del cepo se dará cuando la inflación del programa macroeconómico llegue a 0, los indicadores actuales no muestran señales de que esa meta pueda alcanzarse en el corto plazo. La inflación, estancada alrededor del 4%, apenas podría bajar marginalmente, lo que dificulta una reducción al 2,5% mensual esperado.

Además, aunque se observa una reducción en las Lefis, lo que podría aliviar la base monetaria, "seguimos siendo escépticos respecto a la unificación del tipo de cambio". La historia sugiere que el mercado oficial tenderá a ajustarse al paralelo, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de un dólar oficial tras la apertura. "Continuaremos monitoreando estas dinámicas en próximos informes", concluye la firma de Kiguel.