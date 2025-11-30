A 3 años de ChatGPT: la herramienta de IA que despertó el temor al desempleo masivo y provocó una revolución en Wall Street

Desde su irrupción, el chatbot pasó de ser un buscador sofisticado a convertirse en una herramienta laboral de alto impacto que impulsó una oleada de nuevas tecnologías. Mientras crecen las advertencias por la posible pérdida de puestos de trabajo, la transformación dentro de las empresas avanza sin freno.

A tres años de su irrupción pública, ChatGPT ya no es solo una pieza de software : es uno de los cambios tecnológicos más significativos de la historia moderna. Su salida puso al alcance de la gente de a pie la Inteligencia Artificial y suscitó intensos debates globales (y preocupaciones) en torno a la productividad, desplazamiento y el valor del trabajo humano. En este escenario, múltiples voces alertan por el impacto que tendrá estas herramientas en las dinámicas laborales. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en su último informe que el 25% de los puestos laborales se encuentran expuestos a sufrir grandes modificaciones o, directamente, ser reemplazados por la IA en el futuro próximo .

El estudio de OIT detalla que, a nivel mundial, aproximadamente “una cuarta parte del empleo total se encuentra en uno de los cuatro gradientes de exposición”, aunque solo el 3,3% de los trabajos se encuentra en el grupo de mayor riesgo. En detalle, el siguiente gráfico refleja cuáles son los puestos que corren mayor peligro de ser reemplazados por la IA, entre los que destacan empleos relacionados con la entrada de datos, traductores, procesadores de textos, secretarias y desarrolladores de software.

Anteriormente - y en línea con estas preocupaciones - en 2024, a raíz de un análisis del personal técnico del FMI, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, afirmó que la IA “ afectará a casi el 40 % de los empleos en todo el mundo reemplazando algunos y complementando otros ", con particular foco en las "economías avanzadas" donde el número de puestos comprometidos podría ascender a 60%.

En contrapartida, el Foro Económico Mundial, tuvo predicciones más optimistas: su informe titulado “el futuro de los trabajos 2025” sostiene que las tendencias tecnológicas y macroeconómicas generarán la creación de 170 millones de nuevos empleos (14% del empleo actual), mientras que generarán la perdida de 92 millones se perderán (8%) hacia 2030.

Más allá del optimismo, el impacto de la IA en el mercado del trabajo – a raíz del surgimiento de modelos como ChatGPT – ya generaron cambios profundos en la matriz laboral. Durante todo el 2025, fueron moneda corriente noticias sobre grandes empresas que redujeron su plantilla de trabajadores o disminuyeron sus nuevas contrataciones. Por algunos citar ejemplos, HP anunció días atrás que planea recortar entre 4.000 y 6.000 empleos para finales de 2028 como "resultado de las iniciativas en IA". El gigante tecnológico IBM afirmó en noviembre que recortaría miles de empleados en el cuarto trimestre de 2025. Y el director ejecutivo de Salesforce , Marc Benioff, explicó que la utilización de agentes IA en su empresa le llevó a reducir parte de su equipo de 9.000 a 5.000 empleos.

El impacto de la IA en la actualidad: temores, transformaciones y el ecosistema argentino

Las cifras presentadas funcionan como base para comprender el terreno de discusión actual en torno al mercado laboral. Más allá de los temores fundados, los creadores The App Master, Matias Hilaire y Marcelo De Luca, explican a este medio que hoy no hay todavía "una destrucción masiva y súbita de empleo" sino más bien "una reconfiguración acelerada de tareas dentro de muchos roles”. En un país donde la adopción de esta tecnología caló hondo, cabe preguntarse: ¿qué trabajos están siendo realmente transformados en la actualidad?

Según Fernando Cabello, CEO de la consultora Tec5Tech, - y en línea con el análisis de la OIT -, los trabajos que están en proceso de reemplazo son los asociados a sectores de "cobranzas, atención al cliente y operadores de callcenter". A eso, Eduardo Laens, CEO de la consultora Varegos, agrega otras posiciones como "trabajadores manuales, personal de línea de producción, administrativos y ventas" y todos aquellos "cuyas tareas son rutinarias y repetitivas".

"El tema está en esto: datos digitales, tareas repetibles, todo aquello que se pueda bajar en un runbook, en un manual de procesos", es todo lo que está en peligro sintetiza el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), Alexander Ditzend. "Yo no creo que en la década que viene haya alguien que haga ese tipo de trabajo, no va a tener sentido", agrega.

La realidad actual muestra que, por el momento, la irrupción de la IA en todos los ámbitos apunta más a una transformación de los roles conocidos, más que a un reemplazo masivo. "Los puestos administrativos, por ejemplo, se están reconvirtiendo a tareas de supervisión de agentes de IA y análisis estratégico", explica Laens.

Un ejemplo muy claro de esta reconversión es el vibe-coding, que el propio Ditzend reconoce llevar adelante: "Mi trabajo pasó de ser programar a dar órdenes a un modelo de de lenguaje para para que el que programe sea él", algo que, alerta, comienza a hacer mermar las contrataciones de nuevos programadores, más si se tiene en cuenta que últimos modelos de este tipo de aplicaciones resuelven "el 80% de lo que se llama el SWE Bench", una de las pruebas de rendimiento de problemas complejos de ingeniería de software que pocos programadores resuelven "al 100%".

image El vibecoding un enfoque de desarrollo de software donde los programadores usan LLMs para generar código de manera conversacional, guiando a la IA con instrucciones en lenguaje natural, en lugar de escribir código línea por línea.

Lo cierto es que estas transformaciones ya demuestran resultados visibles. En los clientes que aplicaron soluciones en el área de RRHH, "se reportaron reducciones de hasta un 40% en el tiempo promedio de atención y resolución de consultas y búsquedas. Y los talentos que han incorporado el uso de LLMs en sus tareas cotidianas han reportado ser 60% más productivos en promedio", detalla Laens. "La premisa es clara: todo rol de negocio debe ser un tecnólogo", afirman desde The App Master.

La reconversión de las tareas se vio impulsada durante este año gracias auge de la IA agéntica algo que marca, más allá de los números, que la preocupación por el futuro del mercado laboral está fundada, al menos en un plano filosófico. "Estos agentes son como personas, pero digitales que trabajan las 24 horas. No tienen cargas sociales, vacaciones, y les podemos asignar un montón de tareas donde, no solamente lo resuelven, sino que interactúan con nosotros y muestran KPIs y resultados en tiempo real", ahonda Cabello.

Los expertos entrevistados coinciden que, en Argentina, las solicitudes más comunes de integración con IA apuntan inicialmente a transformar grandes volúmenes de datos en información utilizable. Sumado a esto, desde The App Master afirman que las empresas locales acompañan la ola de "agentes y copilotos" que ayudan a automatizar "tareas repetitivas" y a "tomar decisiones más rápidas". Así, resaltan las soluciones integradas a áreas de soporte al cliente, administrativas, financieras y ventas. Además, los sectores más pujantes son aquellos relacionados a servicios financieros, fintech, retail, e-commerce y el real estate.

¿Está fundado el miedo a un desempleo generalizado como consecuencia de la IA? "En el mediano y largo plazo, es mas difícil poder ser asertivo" aseguran Hilaire y De Luca. "Hay muchos empleos que van a desaparecer pero, a su vez, muchos nuevos van a surgir. Como termine la balanza, va a depender de la capacidad de los humanos de adaptarse".

Las nuevas oportunidades laborales

Un último ángulo aparece a la hora de abarcar el impacto de la IA en el mercado laboral: la promesa de la generación de nuevos (y mejores) trabajos. En este sentido, Laens observa que las áreas de crecimiento más pujantes "son la ciencia de datos, la ciberseguridad, el desarrollo de aplicaciones de IA, las fintech y las energías renovables".

Hilaire y De Luca también observan un horizonte de crecimiento en aquellos puestos que "se especializan en diseñar, ajustar y controlar estas herramientas" y que definen cómo debe “pensar un asistente". Valoran entonces los "perfiles híbridos" que combinen el conocimiento del negocio con la capacidad de usar IA en sus tareas diarias.

Ditzend va un paso más allá y augura el surgimiento de una especie de "psicólogo de IA": profesionales que se dediquen a "la elección de modelos, de estrategias" y a "entender de qué manera entrarle a un modelo para sacar el el máximo resultado posible".

La revolución financiera detrás de ChatGPT: NVIDIA y el nuevo mapa de Wall Street

La disrupción de ChatGPT no solo puede ser medida en la reconfiguración del mercado laboral: también alteró la arquitectura financiera global y abrió un ciclo de ganancias sin precedentes en Wall Street que ya cambió la valuación de los principales jugadores tecnológicos.

La gran ganadora de esta revolución - por el momento - es la fabricante de chips Nvidia, cuyas acciones subieron un 979% desde la salida de ChatGPT en noviembre de 2022, impulsadas por la creciente demanda masiva de GPUs para entrenar modelos de IA y cuyos ingresos se prevén que superen los u$s200.000 millones en 2025, frente a los u$s27.000 millones de 2022.

Chips inteligente nvidia Nvidia: la gran ganadora del auge de la IA.

Además, otros gigantes tecnológicos - como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Broadcom -, también vieron crecer en gran medida su valoración. Según un reporte del medio especializado Bloomberg, las mencionadas empresas representan casi la mitad de las ganancias del índice S&P500 durante ese tiempo.

Otros ganadores colaterales de la aparición de ChatGPT son las empresas energéticas, tales como Vistra o NRG Energy/Constellation, cuyas acciones treparon 620% y 250% respectivamente, gracias a la búsqueda de fuentes energéticas que puedan responder a la insaciable sed de energía para mantener funcionando los grandes datacenters de IA.

OpenAI - el cerebro detrás de ChatGPT - también es uno de los grandes ganadores y, en los últimos días, anunció una nueva ronda de inversión de u$s40.000 millones y una valuación post-money de u$s300.000 millones. En este sentido, el mercado aguarda por lo que puede ser la mayor salida a la bolsa en la historia reflejada en la empresa de Sam Altman, que tiene pensado ingresar al mercado bursátil durante 2026 o 2027. Su crecimiento a futuro solo estará delimitado en el impacto que continúe teniendo la IA que, por el momento, parece no tener techo.