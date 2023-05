Wall Street cayó tras el cierre de First Republic pero las acciones de JPMorgan subieron

Wall Street cayó, mientras que las acciones de JPMorgan subieron después de que se anuncio la compra de la mayor parte de los activos de First Republic Bank , mientras que los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas antes de la decisión política de la Reserva Federal de esta semana.

Las acciones de JPMorgan Chase & Co avanron un 2,2% el lunes, a casi un máximo de dos meses, tras el anuncio de la operación a primera hora del día.

Los problemas de First Republic llevaron a que la semana comenzara con un tono sombrío, pero los positivos resultados de Alphabet Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc ayudaron al índice de referencia S&P 500 a anotar su segundo mes consecutivo de ganancias el viernes.

Qué se espera de los mercados esta semana

Los analistas esperan ahora que las ganancias del primer trimestre de las empresas del S&P 500 caigan un 1,9% con respecto al año anterior, frente a la caída del 5,1% prevista a principios de abril, según datos de Refinitiv. Apple Inc tiene previsto presentar sus resultados esta semana.

Los inversores esperan con impaciencia la conclusión de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, el miércoles, en busca de indicios de que su agresivo endurecimiento de la política monetaria llegue pronto a su fin.

Los últimos datos económicos reforzaron las apuestas de otra suba de tasas de interés de 25 puntos básicos, con los inversores valorando en un 90% las posibilidades de tal movimiento, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Los datos del lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense se recuperó en abril de un mínimo de tres años, ya que los nuevos pedidos mejoraron ligeramente y el empleo repuntó, pero la actividad siguió deprimida en un contexto de mayores costos de los préstamos y restricción del crédito, lo que aumenta el riesgo de recesión este año. Otro conjunto de datos mostró que el gasto en construcción en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en marzo.