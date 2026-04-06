Las grandes acciones tecnológicas de Wall Street enfrentan desafíos, pero el mercado confía en su potencial + Seguir en









Empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Nvidia y Alphabet sufrieron en lo que va de 2026, pero los analistas ven en su solidez oportunidades de recuperación.

Empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Nvidia y Alphabet sufrieron en lo que va del año. Depositphotos

Las grandes empresas tecnológicas de Wall Street atraviesan un momento de tensión en los mercados globales. El inicio del segundo trimestre encontró al sector lidiando con múltiples desafíos, desde un contexto macroeconómico más incierto hasta factores geopolíticos que impactan directamente en el apetito por el riesgo.

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En lo que va del año, el índice Nasdaq 100 retrocedió un 4,5%, mientras que Apple perdió un 4,4% de valor, Alphabet bajó un 5,7% y Nvidia, un 6,4%. En tanto, Amazon cayó un 6,5%, mientras que Meta se desplomó un 11%. Por su parte, Tesla y Microsoft colapsaron más de un 20%.

Sin embargo, detrás de esta volatilidad, comienzan a delinearse oportunidades interesantes para los inversores de mediano y largo plazo.

Las empresas tecnológicas de Wall Street sufren los efectos de la guerra Uno de los principales catalizadores es el conflicto entre Irán y EEUU, que elevó la incertidumbre global y generó episodios de aversión al riesgo. En este escenario, muchos inversores optaron por desarmar posiciones en activos más volátiles, particularmente en tecnología, un sector históricamente sensible a cambios en las expectativas y a shocks externos. Este movimiento se reflejó en una corrección del Nasdaq 100 y en un menor aporte de las denominadas “mega caps” al rendimiento del S&P 500.

De acuerdo con distintos análisis de mercado, las grandes tecnológicas comenzaron el trimestre con obstáculos claros: valuaciones exigentes tras el rally previo, presión sobre márgenes por mayores costos de inversión y un entorno de tasas aún relativamente altas.

A esto se suma una rotación sectorial hacia activos más defensivos, lo que explica por qué el trade actual se volvió más selectivo y menos concentrado en los gigantes del sector. No obstante, esta corrección no necesariamente implica un deterioro estructural; por el contrario, el retroceso reciente también está mostrando señales de posible estabilización e incluso de recuperación futura. Wall Street Las grandes empresas tecnológicas de Wall Street enfrentan desafíos, pero el mercado confía en su potencial Imagen: Freepik En busca de oportunidades Parte de esta dinámica responde a que las caídas estuvieron acompañadas por indicadores técnicos de sobreventa, lo que históricamente anticipó rebotes en el sector tecnológico. Más importante aún son los fundamentos de largo plazo, que se mantienen sólidos. "Los fundamentos de largo plazo siguen firmes, sobre todo por la inteligencia artificial, donde empresas como Microsoft, Amazon, Nvidia y Alphabet están aumentando fuertemente su inversión en una verdadera carrera por liderar este cambio estructural, acelerado desde la aparición de ChatGPT", relató Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital. En este contexto, el actual episodio de volatilidad puede interpretarse más como una toma de ganancias que como un cambio de tendencia. El mercado ya venía mostrando señales de agotamiento tras fuertes subas, y el conflicto geopolítico funcionó como catalizador para esa corrección. Para los inversores, esto abre una ventana interesante. "La corrección en el sector tecnológico es positiva y creará una oportunidad de compra dentro del grupo”, afirmó Michael O'Rourke, estratega jefe de mercado en Jonestrading Institutional Services. "Los inversores deberían aprovecharla para seleccionar acciones de las empresas en las que tienen mayor confianza", añadió. Además, algunos especialistas sugieren evaluar rotaciones desde sectores que tuvieron un mejor desempeño reciente, como energía, hacia tecnología, buscando capturar el potencial de recuperación. Otra alternativa es invertir a través de instrumentos diversificados como el Invesco QQQ Trust, que permite exposición a las principales compañías tecnológicas con menor riesgo específico.