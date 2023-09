Wall Street: impulsado por Tesla, recupera parte de las pérdidas de la semana pasada

New York Stock Exchange

Los inversores estaban a la espera de datos cruciales sobre los precios de consumo y de producción, así como las cifras de ventas minoristas que se publicarían más adelante en la semana.

Hugh Anderson, de HighTower Advisors, comentó al respecto: "Esperamos que las cifras de inflación se mantengan al menos estables, si no superiores, en comparación con la disminución constante que hemos observado desde el año pasado. Espero al menos un aumento adicional, pero eso sería en el mejor de los casos. Desde luego, no anticipamos recortes, y no prevemos recortes en el horizonte, a menos que se presente una drástica disminución en el empleo".

La atención del mercado estaba firmemente centrada en estos indicadores clave, ya que los inversores buscaban orientación sobre la política monetaria futura de la Reserva Federal.