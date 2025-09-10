Wall Street opera dispar en el premarket a la espera de la inflación en EEUU, mientras una acción vuela 30%







El mercado se prepara para conocer los precios de producción e inflación de agosto, decisivos para la Reserva Federal. Los inversores debaten entre un recorte de 25 o 50 puntos básicos en septiembre, mientras Oracle se dispara gracias a sus perspectivas en la nube.

Reuters

Wall Street se prepara para una sesión con signo mixto este miércoles, con la vista puesta en los datos de inflación que se conocerán en las próximas horas y que serán decisivos para marcar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Al mismo tiempo, Oracle protagoniza la jornada con uan suba del 30% en el premarket, impulsada por sus perspectivas de crecimiento en el negocio de la nube.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La agenda macroeconómica del día incluye la publicación del índice de precios de producción (IPP) de agosto. El consenso espera que la tasa general se mantenga en 3,3% interanual, mientras que la subyacente retroceda ligeramente, desde el 3,7% hasta el 3,5%. Sin embargo, el dato más esperado llegará mañana, cuando se difunda el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto. Los analistas prevén que la inflación general registre un repunte hasta el 2,9% frente al 2,7% del mes anterior, mientras que la núcleo se mantendría sin cambios en torno al 3,1%.

“Una inflación estadounidense más cerca del 3% de lo previsto representa un riesgo que no todo el mercado tiene descontado”, advirtieron desde Bankinter, recordando que los inversores están especialmente sensibles tras la revisión a la baja de las cifras de empleo entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Con este telón de fondo, las miradas se dirigen a la reunión de la Fed del próximo 17 de septiembre. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados ya asignan una probabilidad del 89,8% a que el banco central decida un recorte de 25 puntos básicos. No obstante, algunos participantes del mercado especulan incluso con una rebaja de 50 puntos básicos, aunque la mayoría de los analistas consideran que esa opción es menos probable.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, “cuanto más fuerte sea la inflación, más lentamente avanzará la Fed en el ciclo de recortes de tasas, y eso podría enfriar el entusiasmo de los inversores que hoy celebran la debilidad del mercado laboral como una excusa para acelerar las bajas”. En la misma línea, desde Link Securities señalan que, si la inflación se consolida en torno al 3%, será muy difícil que la Fed pueda ejecutar el ritmo de reducciones de tasas que una parte del mercado descuenta.

En contraste, los estrategas de ING Economics se muestran más optimistas y consideran que incluso si el IPC sorprende al alza, la Fed recortará la tasa de referencia en septiembre y continuará con pasos de 25 puntos básicos adicionales en octubre y diciembre. Lisa Cook, en el centro de la escena La Fed también fue protagonista en el plano institucional. La jueza Jia Cobb, del distrito de Columbia, emitió una orden de restricción temporal para impedir el despido de la gobernadora Lisa Cook mientras avanza la demanda judicial que presentó contra su destitución. Según la magistrada, “el interés público en la independencia de la Reserva Federal pesa a favor de la reincorporación de Cook” y destacó que la funcionaria “demostró que su expulsión violó la disposición ‘por causa’ de la Ley de la Reserva Federal”. El caso, sin embargo, está lejos de resolverse, ya que el Gobierno estadounidense tiene previsto apelar y todo apunta a que será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra. lisa cook La justicia intercede en la disputa de Donald Trump con la Fed En el frente corporativo, Oracle se dispara alrededor de un 30% en la preapertura gracias a sus sólidas perspectivas ligadas a nuevos contratos en la nube. Esto ocurre a pesar de que la tecnológica no logró alcanzar las estimaciones de ingresos y beneficios en sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.