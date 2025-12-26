SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

La provincia de Buenos Aires aumentó un trámite clave para las vacaciones 2026

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció una nueva suba del 7% en la tarifa básica de la VTV que regirá a partir del 16 de enero de 2026.

La VTV es una evaluación obligatoria e indispensable para circular las distintas localidades del país. 

En la previa de la temporada de verano 2026 y con miles de ciudadanos planificando viajes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo aumento para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), uno de los trámites obligatorios para circular y evitar multas.

La actualización de los valores fue oficializada por el Ministerio de Transporte bonaerense y se suma a una serie de incrementos escalonados que se vienen aplicando en los últimos dos años. A continuación, conocé los detalles.

Aumenta la VTV en provincia de Buenos Aires

A través de la Resolución N°369/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense anunció un nuevo incremento para la VTV a partir del 16 de enero, fecha en la que comenzarán a regir las tarifas actualizadas.

“El aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio, que específicamente establece que la tarifa básica equivale al 7% del sueldo inicial de un operario categoría 1", según explicó el Ministerio de Transporte.

Como el último acuerdo paritario elevó ese salario a $1.386.537,89, el monto que pagan los usuarios se ajusta de manera automática.

Así, el costo del trámite para los vehículos livianos (menos de 2.500 kilos) pasará a ser de $97.057,65, un valor que funciona como referencia para el resto del cuadro tarifario.

En el caso de las motocicletas, será de $38.801, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos deberán abonar $174.604.

Para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el valor será de $58.201, y para los de mayor peso, $87.302.

