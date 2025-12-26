La provincia de Buenos Aires aumentó un trámite clave para las vacaciones 2026

El Ministerio de Transporte bonaerense anunció una nueva suba del 7% en la tarifa básica de la VTV que regirá a partir del 16 de enero de 2026.

La VTV es una evaluación obligatoria e indispensable para circular las distintas localidades del país.

En la previa de la temporada de verano 2026 y con miles de ciudadanos planificando viajes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo aumento para la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) , uno de los trámites obligatorios para circular y evitar multas.

La actualización de los valores fue oficializada por el Ministerio de Transporte bonaerense y se suma a una serie de incrementos escalonados que se vienen aplicando en los últimos dos años. A continuación, conocé los detalles.

A través de la Resolución N°369/2025 , publicada en el Boletín Oficial , el Gobierno bonaerense anunció un nuevo incremento para la VTV a partir del 16 de enero , fecha en la que comenzarán a regir las tarifas actualizadas.

“El aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio , que específicamente establece que la tarifa básica equivale al 7% del sueldo inicial de un operario categoría 1" , según explicó el Ministerio de Transporte.

Como el último acuerdo paritario elevó ese salario a $1.386.537,89 , el monto que pagan los usuarios se ajusta de manera automática.

Así, el costo del trámite para los vehículos livianos (menos de 2.500 kilos) pasará a ser de $97.057,65, un valor que funciona como referencia para el resto del cuadro tarifario.

En el caso de las motocicletas, será de $38.801, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos deberán abonar $174.604.

Para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, el valor será de $58.201, y para los de mayor peso, $87.302.