Wall Street busca recuperarse después de las liquidaciones masivas en el sector tecnológico

Esta situación ocurre en simultáneo a la temporada de resultados empresariales que podrían sacudir aún más los precios de los activos.

Este jueves se conocerán algunos datos del mercado de trabajo norteamericano. Robb Miller

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este jueves, luego de que el "Armagedón del Software", como lo apodó el mercado, arrasara las acciones del sector tecnológico durante los últimos. Por ese motivo, en esta jornada los inversores debaten si es hora de animarse a comprar las acciones desplomadas.

Las repercusiones para el sector del software, que incluye algunas de las acciones más destacadas del reciente rally alcista, reflejan la creciente inquietud por la posible disrupción causada por la inteligencia artificial, ya que los inversores dividen cada vez más el sector en ganadores y perdedores.

Además, la volatilidad también se produce en un momento en el que los operadores se deshacen de sus acciones tecnológicas para invertir en otras áreas que se quedaron rezagadas en los últimos años.

A eso se le suma que esta situación ocurre en simultáneo a la temporada de resultados empresariales que podrían sacudir aún más los precios de los activos. En este sentido, en esta jornada se conocerán los datos de Amazon.

Wall Street busca hacer pie En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,05% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,05%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,03% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Align (+10,86%), Corpay (+8,9%) y Cardinal Health (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Qualcomm (-12,10%), Estee Lauder (-12,21%) y Carrier Global (-7,41%). Wall Street nyse Pixabay En el arranque del año, los principales índices de Wall Street empiezan el 2026 de manera mixta, sobre todo luego de las últimas caídas: el Nasdaq cae 1,4%, el S&P 500 acompaña con -0,5%. Marcando distancia, el Dow Jones sube 2,9%. Respecto al calendario económico, este jueves se conocerán algunos datos del mercado de trabajo norteamericano, tanto oficiales como relevamientos privados. Las bolsas en Asia y Europa En el viejo continente, el Euro Stoxx sube 0,08%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,23% y el CAC francés aumenta 0,30%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,11%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,14%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,64%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 3,86% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,88%.

