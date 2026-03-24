Wall Street retrocede ante la incertidumbre en Medio Oriente y el petróleo roza los u$s100 + Seguir en









El Nasdaq lidera las pérdidas en Nueva York. El mercado exhibe dudas sobre las negociaciones entre EEUU y el régimen iraní.

Los principales índices bursátiles del mundo operan en terreno negativo. Freepik

Los principales índices de Wall Street caen este martes, ante las renovadas dudas del mercado estadounidense sobre una desescalada de tensiones en Medio Oriente, a pesar de la decisión del presidente Donald Trump con de retrasar los ataques a la red eléctrica de Irán.

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En ese contexto, el tecnológico Nasdaq se ubica a la cabeza de las pérdidas y cae un 0,7%, seguido por el S&P 500 (-0,3%) y el Dow Jones (-0,2%). A su vez, el Russell 2000, que mide a empresas estadounidenses de pequeña capitalización, acompaña las bajas y pierde 0,5%.

En las últimas horas, Trump aplazó la ofensiva al alegar "conversaciones productivas" con funcionarios iraníes el pasado lunes, pero desde Teherán declararon que no se llevan a cabo negociaciones con el país norteamericano. A su vez, funcionarios israelíes afirmaron que el mandatario estadounidense desea un acuerdo con Irán, pero que es improbable que las conversaciones tengan éxito, informó Reuters.

Esta situación provocó que los principales índices de Nueva York subieran más del 1% el lunes, su mayor alza diaria desde el 6 de febrero. No obstante, el impulso se debilitó a medida que persistía la incertidumbre sobre la guerra. "Es como un latigazo cervical. Te despertás cada mañana preguntándote qué va a pasar después. Los inversores todavía se enfrentan a una amplia gama de resultados posibles y mucho depende del plazo", reconoció Christopher O'Keefe, director gerente y gestor principal de cartera en Logan Capital Management.

mercados eeuu wall street Depositphotos Los metales preciosos suben y el Brent se acerca a los u$s100 Por otro lado, la caída de los activos bursátiles se ve reflejada en el avance de los metales preciosos: el contrato a junio del oro sube 0,3% a los u$s4.449,81 la onza, mientras que la plata a mayo avanza 1% a los u$s70,045 la onza. Asimismo, el platino acompaña la suba (+1,3%), pero el precio del paladio se contrae 0,6%.

La guerra en Medio Oriente disparó los precios del petróleo, reavivó la inquietud inflacionaria y complicó las perspectivas de los bancos centrales en cuanto a los tipos de interés. La Reserva Federal (Fed) de EEUU adoptó una postura restrictiva la semana pasada, y proyecta un único recorte de los tipos de interés en 2026. Así, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), sube 3,3% en la jornada hasta los u$s90,9 por barril. En tanto, el crudo Brent del mar del Norte trepa 2,5% hasta los u$s98,4. En esa línea, los mercados monetarios ya no prevén recortes de tipos este año, en comparación con las dos reducciones que se esperaban antes del estallido del conflicto. Las expectativas de subidas aumentaron ligeramente la semana pasada en medio de la escalada de tensiones, pero se desvanecieron rápidamente tras los comentarios de Trump el lunes, según la herramienta FedWatch de CME.