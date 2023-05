Wall Street: Sube fuerte el Nasdaq impulsado por acciones relacionadas a la Inteligencia Artificial

Suben las tecnológicas relacionada a la Inteligencia Artificial

Las acciones de Nvidia Corp trepan 25,5%, hasta tocar un máximo histórico, después de que sus previsiones de ingresos trimestrales superaron en un 50% las estimaciones de Wall Street y de que anunció que está aumentando la oferta para satisfacer la demanda de sus chips de Inteligencia Artificial (IA).

Similar tendencia muestran los pesos pesados de la IA, como Microsoft Corp y Alphabet Inc, que suben un 2,2% y un 1,7%, respectivamente, mientras que el índice de semiconductores SE de Filadelfia avanza un 4,6%, hasta su nivel más alto en más de un año.

"La palabra del mes es IA", afirma Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York. Explica que los inversores están atentos a cualquier área de crecimiento y que, ahora mismo, resulta que son los semiconductores.

Otras empresas de chips, como Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc y Broadcom Inc ganaban entre un 2,6% y un 9,5%. Intel Corp, un integrante del Dow poco expuesto a la IA, restaba un 5,7%.