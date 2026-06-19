Wall Street ya mira más allá de las Siete Magníficas: quiénes integran las FAB 10 que prometen dominar la próxima década

Wall Street pronto estará enfocada en empresas como SpaceX, Anthropic y OpenAI, muy vinculadas a la inteligencia artificial.

Wall Street pronto estará enfocada en empresas como SpaceX, Anthropic y OpenAI, muy vinculadas a la inteligencia artificial.

La irrupción de SpaceX en el mercado bursátil y la expectativa por futuras ofertas públicas de OpenAI y Anthropic están impulsando un cambio de narrativa en Wall Street .

Si durante los últimos años las llamadas “Siete Magníficas” (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla) fueron las protagonistas indiscutidas del auge tecnológico y de la inteligencia artificial, ahora comienza a tomar forma un nuevo grupo de compañías que podría liderar la próxima etapa de esta revolución.

La firma de análisis Vanda Research bautizó a este conjunto como “FAB 10” (Frontier AI & Big Tech 10), una canasta conceptual que incorpora a las siete gigantes tecnológicas tradicionales junto con SpaceX, OpenAI y Anthropic .

La idea detrás de esta clasificación es reflejar cómo el centro de gravedad de la innovación se está desplazando hacia empresas especializadas en inteligencia artificial avanzada, procesamiento de datos y nuevas infraestructuras tecnológicas.

El fenómeno no implica el desplazamiento inmediato de las “Magnificent 7”, cuyo peso sigue siendo determinante en los mercados. Sin embargo, sí evidencia que los inversores buscan identificar quiénes serán los grandes ganadores de la próxima década .

Para Bruno Perinelli, jefe de Trading en Inversor Global, estas tres compañías tienen el potencial de convertirse en las líderes globales del futuro. “De a poco los inversores van a ir eligiendo a estas empresas como las que liderarán esta nueva revolución industrial basada en el almacenamiento y procesamiento de datos en fracciones de segundo”, explica.

Según el especialista, el impacto de estas tecnologías trasciende ampliamente al sector tecnológico. La capacidad de procesar enormes volúmenes de información de manera instantánea podría aplicarse a múltiples industrias, desde manufactura hasta servicios financieros, e incluso impulsar el desarrollo de robots cada vez más sofisticados.

NASA SpaceX Wall Street pronto estará enfocada en empresas como SpaceX, Anthropic y OpenAI, muy vinculadas a la inteligencia artificial.

“El aumento de productividad que pueden generar es enorme. Podrían agilizar procesos en un 300% o 400% y ayudar a resolver uno de los grandes desafíos de la economía global: el envejecimiento de la población y la menor disponibilidad de trabajadores activos”, señala Perinelli.

En ese contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta capaz de compensar parte de las presiones que enfrentan los sistemas previsionales y las economías desarrolladas.

SpaceX ocupa un lugar particular dentro de esta nueva generación de compañías. Más allá de su negocio espacial y de los lanzamientos de cohetes, Perinelli indica que la empresa de Elon Musk apunta a construir una infraestructura tecnológica de alcance mucho mayor.

“No se trata solamente de viajes espaciales. Musk busca desarrollar centros de datos en el espacio y nuevas formas de abastecimiento energético. Además, Starlink tiene el potencial de evolucionar desde la conectividad satelital fija hacia servicios móviles globales mediante alianzas estratégicas”, sostiene.

Dominando la economía global

La visión de largo plazo también es compartida por Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, quien considera que estas compañías serán actores centrales de la economía mundial durante los próximos años. No obstante, advierte que en el corto plazo pueden aparecer episodios de volatilidad, especialmente en el caso de SpaceX.

“Hoy ya se encuentra entre las empresas más grandes del mundo. La incógnita es qué ocurrirá cuando los primeros inversores puedan vender las acciones que actualmente tienen bloqueadas y materializar ganancias acumuladas durante años”, explica.

Por ese motivo, Ambrosetti recomienda cautela táctica, aunque mantiene una mirada positiva en términos estratégicos. “A largo plazo son empresas que moverán la economía. Para los inversores también será importante identificar cuáles son las compañías que se beneficiarán indirectamente de este crecimiento, especialmente aquellas vinculadas a semiconductores, memorias y microchips”, agrega.

Paradójicamente, el ascenso de estas nuevas estrellas no necesariamente amenaza a las gigantes actuales. Microsoft posee participación en OpenAI, mientras que Alphabet mantiene vínculos estratégicos con Anthropic. Esto demuestra que las grandes tecnológicas también buscan asegurarse un lugar en la próxima ola de innovación.