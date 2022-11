Las acciones de Apple presionaron a la baja a Wall Street y el Nasdaq terminó en rojo

Los títulos de Apple bajaron 2% por la noticia de una reducción de los envíos de iPhones en noviembre desde una planta de Foxconn en China, ya que la producción se vio afectada por interrupciones de los turnos de los trabajadores por restricciones del COVID.

La sesión bursátil, más corta por las festividades, se centró en los minoristas, ya que las ventas del Black Friday comenzaron en el contexto de una inflación obstinadamente alta y un crecimiento económico más débil.

Se esperaba que los compradores asistieran en números récord para comprar las ofertas del Black Friday, pero ante las inclemencias del frío, las multitudes fuera de las tiendas eran escasas en el día de compras tradicionalmente más ajetreado del año.

Las acciones minoristas de Estados Unidos se han convertido en un barómetro de la confianza del consumidor a medida que sube la inflación. En lo que va del año, el índice minorista del S&P 500 baja un poco más del 30%, mientras que el S&P 500 pierde un 15% en lo que va de 2022.

Las acciones de las cadenas Target Corp , Macy's Inc. y Best Buy Co Inc. operaron dispares, mientras que el índice de consumo discrecional de S&P cotizó con ligeras alzas.

Analistas dijeron que a partir de la próxima semana, la atención se centrará en las ventas minoristas, los nuevos brotes de COVID en China y los próximos pasos que podría tomar Reserva Federal en torno a su política de aumentos de tasas de interés.