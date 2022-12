Wall Street: por primera vez en el siglo XXI, los inversores son pesimistas de cara al próximo año

En muchos casos, el rendimiento de los bonos corporativos con grado de inversión es un buen indicador del componente de deuda. Así pues, según las matemáticas básicas, al descontar los flujos de caja futuros, un PER de 18 sobre las empresas de gran capitalización de Estados Unidos con tipos de deuda corporativa a medio plazo aún por encima del 5%, el S&P 500 no me parece una gran ganga.

También es preocupante en el frente de la inversión a medida que nos acercamos a 2023 la realidad de que los bonos ya no cubren las acciones. Durante unos 25 años, cuando las acciones subían, los bonos subían, lo que ayudaba a reducir la volatilidad general de una cartera clásica de 60/40 acciones/bonos. En los últimos trimestres, sin embargo, la correlación se ha vuelto positiva.

Aquí es donde tengo algunas buenas noticias a la hora de evaluar el rendimiento hoy en día; aunque las acciones y los bonos del Tesoro podrían estar correlacionados positivamente, eso no significa que debamos descartar los bonos. Piénsenlo así: Si su asignación en acciones baja un 20% el año que viene, pero su asignación en bonos baja un 1%, ambas están técnicamente correlacionadas positivamente, pero los bonos le han ayudado a capear el temporal de las acciones. Con rendimientos reales positivos en toda la estructura de plazos de los bonos del Tesoro, afirmo que siguen teniendo un lugar para los inversores preocupados por el riesgo.

Aunque no tiene más valor que sus conjeturas, estoy de acuerdo con la visión un tanto sombría de los analistas de Wall Street sobre la situación del S&P 500 a finales de 2023. Sin embargo, aún quedan oportunidades. Los bonos deberían ofrecer mejores rendimientos reales y, si vemos la habitual recuperación de los beneficios en 2024, los próximos 12 meses deberían presentar algunos puntos de entrada a largo plazo muy atractivos para los inversores en acciones.