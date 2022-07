Wall Street sostiene fuertes subas tras alza de tasas por parte de la Fed

En el comienzo del día, se notaba la tendencia alcista del mercado como consecuencia de los informes trimestrales optimistas de Microsoft y Alphabet de la sesión anterior, que levantaron el ánimo antes de una decisión clave sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

En la rueda, la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central), anunció este martes la cuarta alza consecutiva de sus tasas de interés, en 0,75 puntos porcentuales, para llevarlas a 2,25-2,50%, y prevé continuar este movimiento ante una inflación que sigue alta.

"Los recientes indicadores de gastos (de consumo) y producción se moderaron. Pero la creación de empleo siguió robusta en los últimos meses, y la tasa de desempleo sigue baja", resumió el banco central al anunciar su decisión sobre los tipos de interés, en un comunicado publicado al final de la reunión de su comité de política monetaria (FOMC) iniciada el martes.

Luego de los anuncios de balances, la acción de Microsoft Corp sube un 4,8% después de anticipar que los ingresos crecerán a una tasa de dos dígitos en porcentaje este año fiscal, gracias a la demanda de servicios de computación en la nube.

Alphabet Inc suma un 6,5%, ya que unas ventas mejores de las esperadas de anuncios en búsquedas de Google supusieron un alivio, después de que la advertencia de la semana pasada de la empresa de redes sociales Snap Inc había suscitado temor a una desaceleración del mercado publicitario.

La acción de Meta Platforms Inc añade un 5,3% antes de su informe trimestral tras el cierre de los mercados, mientras que las de Apple Inc subían un 1,8% y las de Amazon.com Inc gana un 3,1%.

Los inversores esperan que el banco central de Estados Unidos aumente las tasas de interés otros 75 puntos básicos más tarde el miércoles, y es probable que la atención se centre en la profundidad de las señales de desaceleración económica que hayan visto los responsables de la política monetaria.